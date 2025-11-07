Bihar News : दिल्ली से दरभंगा एयरपोर्ट आनेवाली स्पाइसजेट की दूसरी फ्लाइट रही रद

संवाद सहयोगी, दरभंगा। दिल्ली से 3:50 बजे दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की दूसरी फ्लाइट एसजी 495 शेड्यूल में रद रही। फ्लाइट रद होने की सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी थी। इससे यात्रियों को राहत मिली। वहीं दिल्ली से आनेवाली अकासा की फ्लाइट विलंब से पहुंची। दरभंगा एयरपोर्ट से शुक्रवार को 16 विमानों का आवागमन हुआ। जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से 53 मिनट विलंब से 11:43 में पहुंची।

मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से 13 मिनट पहले पहुंच गई। कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से आठ मिनट विलंब से 12:28 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 में पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से 23 मिनट पहले पहुंच गई। हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से चार मिनट विलंब से 2:09 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 751 निर्धारित समय 2:20 से 10 मिनट विलंब से 2:30 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 से 35 मिनट विलंब से 3: 55 में पहुंची।

बता दें कि बुधवार को भी मुंबई और हैदराबाद से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट विलंब से पहुंची थी। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करना पड़ा। दरभंगा एयरपोर्ट से बुधवार को 18 विमानों का आवागमन हुआ था।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से 15 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से 10 मिनट पहले पहुंच गई।

कोलकाता से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से 10 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 से 57 मिनट विलंब से 1:42 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से पांच मिनट पहले पहुंच गई।

हैदराबाद से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से 54 मिनट विलंब से 2:01 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 751 निर्धारित समय 2:20 से तीन मिनट पहले पहुंच गई।