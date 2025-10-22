Darbhanga News: मुंबई-दरभंगा रूट पर झटका, बाकी उड़ानें रहीं सुपर आन-टाइम
दरभंगा से मिली खबर के अनुसार, मुंबई-दरभंगा रूट पर उड़ानों में बाधा आई है, जबकि अन्य उड़ानें अपने निर्धारित समय पर संचालित हो रही हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की जांच कर लें।
संवाद सहयोगी, दरभंगा। मुंबई से आनेवाली स्पाइसजेट की दूसरी फ्लाइट एसजी 986 रद रही। फ्लाइट रद होने की सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी थी। दरभंगा एयरपोर्ट से बुधवार को 20 विमानों का आवागमन हुआ। जानकारी के अनुसार मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 115 निर्धारित समय 9:15 से सात मिनट पहले पहुंच गई। कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 10:20 से 18 मिनट पहले पहुंच गई।
दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:55 से 15 मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 475 निर्धारित समय 12:15 से 28 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई535 निर्धारित समय 1:05 से 20 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:30 बजे से आठ मिनट विलंब से 1:38 में पहुंची।
दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की दूसरी फ्लाइट एसजी 964 निर्धारित समय 2:00 बजे 45 मिनट पहले पहुंच गई। हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:20 से 31 मिनट विलंब से 2:51 में पहुंची। बेंगलुरु से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 534 निर्धारित समय 3:40 से 30 मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय चार बजे से पांच मिनट पहले पहुंच गई।
