Darbhanga News: मुंबई-दरभंगा रूट पर झटका, बाकी उड़ानें रहीं सुपर आन-टाइम

संवाद सहयोगी, दरभंगा। मुंबई से आनेवाली स्पाइसजेट की दूसरी फ्लाइट एसजी 986 रद रही। फ्लाइट रद होने की सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी थी। दरभंगा एयरपोर्ट से बुधवार को 20 विमानों का आवागमन हुआ। जानकारी के अनुसार मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 115 निर्धारित समय 9:15 से सात मिनट पहले पहुंच गई। कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 10:20 से 18 मिनट पहले पहुंच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:55 से 15 मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 475 निर्धारित समय 12:15 से 28 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई535 निर्धारित समय 1:05 से 20 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:30 बजे से आठ मिनट विलंब से 1:38 में पहुंची।