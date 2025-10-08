दरभंगा-मुंबई रूट के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, छठ और दीपावली से ठीक पहले स्पाइसजेट ने दिया तोहफा

Darbhanga Airport पहली बार 20 विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई के लिए स्पाइसजेट ने एक जोड़ी विमान बढ़ाया। स्पाइसजेट इंडिगो और अकाशा ने दरभंगा-मुंबई के बीच चार जोड़ी विमान चलाए जिससे यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट समय से पहले पहुंची जबकि कुछ अन्य विमान देरी से आए।

संवाद सहयोगी, दरभंगा। Darbhanga Airport: दरभंगा एयरपोर्ट से बुधवार को 20 विमानो का आवागमन हुआ। पहली बार दरभंगा और मुंबई के बीच स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा सहित तीन एयरलाइंस कंपनी की चार जोड़ी विमानों का आवागमन हुआ। इसमें स्पाइसजेट की दो जोड़ी, इंडिगो और अकाशा की एक एक जोड़ी विमान से यात्रियों ने केवल दरभंगा मुंबई के बीच हवाई सफर किया। इससे दरभंगा और मुंबई हवाई मार्ग पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी115 निर्धारित समय 9:15 से पांच मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की दूसरी फ्लाइट एसजी 986 निर्धारित समय 10:00 बजे से पंद्रह मिनट विलंम से 10 :15 में पहुंची।

दरभंगा हवाई अड्डे पर विमानन प्रचालन का दैनिक प्रतिवेदन दिनांक 08.10.2025 को



(i) विमानों की कुल आवागमन संख्या: 20

(ii) यात्री आवागमन कुल संख्या: 2915



हम दरभंगा हवाई अड्डे पर सभी यात्रियों का स्वागत करते हैं। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।@AAI_Official@aairhqer — दरभंगा हवाई अड्डा Darbhanga Airport (@aaidarairport) October 8, 2025 कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 10:20 से 26 मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकाशा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:55 से आठ मिनट पहले पहुंच गई।