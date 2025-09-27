Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़ा दुख दी ना SpiceJet ने, दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे मुंबई और बेंगलुरु रूट के यात्रियों का छलका दर्द

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:14 PM (IST)

    दरभंगा एयरपोर्ट पर शनिवार को 12 विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई और बेंगलुरु से आने-जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट रद्द रही जिससे कुछ यात्रियों को निराशा हुई। दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की उड़ान में देरी हुई। अकासा और इंडिगो की कुछ उड़ानें समय से पहले दरभंगा पहुंचीं जबकि कोलकाता से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट देरी से पहुंची।

    prefferd source google
    Hero Image
    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। Darbhanga Airport : दरभंगा एयरपोर्ट से जब विमान सेवा शुरू हुई थी तो स्पाइसजेट के साथ ही शुरू हुई थी। उस समय क्षेत्र के यात्रियों ने कैसे सपने देखे थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। यहां से स्पाइसजेट की सेवा यात्रियों को परेशानी बढ़ा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार को 12 विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई और बेंगलुरु से आने व जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट लगातार दूसरे दिन भी रद रही। फ्लाइट रद होने की सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले से दे दी थी।

    इसके बावजूद दरभंगा और मुंबई हवाई मार्ग पर यात्रा करने वाले 15-20 यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उन्हें एयरपोर्ट पर निराश वापस लौटना पड़ा। वहीं दिल्ली से आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट विलंब से पहुंची। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

    जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:55 से नौ मिनट पहले पहुंच गई। कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 11:55 से 40 मिनट विलंब से 12:35 में पहुंची।

    दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 475 निर्धारित समय 12:15 से तीन घंटा चार मिनट विलंब से 3:19 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:30 बजे से दो मिनट विलंब से 1:32 में पहुंची।

    हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:20 से 10 मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय चार बजे से आठ मिनट पहले पहुंच गई।

    त्योहारी सीजन में सभी रूट की फ्लाइटें फुल चल रही हैं। किराया सामान्य से अधिक चल रहा है। बावजूद स्पाइसजेट की सेवा लगातार खराब चल रही है। पहले केवल मुंबई रूट की उड़ानें रद कर दी जाती थीं। अब यही कहानी बेंगलुरु रूट में दोहराई जा रही है।

    कभी-कभी दिल्ली रूट में भी यह स्थिति हो जा रही है। यूं तो आज के लिए मैसेज जारी कर दिया गया था, लेकिन कई कुछ यात्री यहां पहुंच गए थे और फिर उन्हें निराश होकर वापस जाना पड़ा।