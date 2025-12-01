दिल्ली से उड़ान भरने वाली दरभंगा फ्लाइट आखिर क्यों रही रद?

जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से 23 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से नौ मिनट पहले पहुंच गई।

संवाद सहयोगी, दरभंगा। दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 751 शेड्यूल में रद रही। इसकी सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी। दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ।

हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से 10 मिनट विलंब से 2:15 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 से 24 मिनट विलंब से 3:34 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:50 से 29 मिनट पहले पहुंच गई।

कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से 18 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 से 20 मिनट विलंब से 1:05 में पहुंची।

इससे पहले रविवार को मुंबई और हैदराबाद से आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट विलंब से पहुंची। वहीं अन्य फ्लाइट निर्धारित समय से पहले एयरपोर्ट पर लैंड कर गई।

दरभंगा एयरपोर्ट से रविवार को 16 विमानो का आवागमन हुआ। जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से चार मिनट पहले पहुंच गई।

मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से सात मिनट पहले पहुंच गई। कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से 23 मिनट पहले पहुंच गई।

मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 से 10 मिनट विलंब से 12:55 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से 15 मिनट पहले पहुंच गई।

हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से 20 मिनट विलंब से 2:25 में पहुंची।

दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 से नौ मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:50 से 40 मिनट पहले पहुंच गई।

