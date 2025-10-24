Darbhanga News : ढाई घंटे से अधिक विलंब से पहुंची दिल्ली से आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट

संवाद सहयोगी, दरभंगा। दिल्ली से आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट दूसरे दिन भी ढाई घंटे से अधिक विलंब से पहुंची। इससे यात्रियों को परेशानी हुई। दरभंगा एयरपोर्ट से शुक्रवार को 22 विमानों का आवागमन हुआ। जानकारी के अनुसार, मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 115 निर्धारित समय 9:15 से दो मिनट पहले पहुंच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की दूसरी फ्लाइट एसजी 986 निर्धारित समय 10 बजे से चार मिनट पहले पहुंच गई। कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 10:20 से 19 मिनट विलंब से 10:39 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:55 से छह मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 475 निर्धारित समय 12:15 से दो घंटा 34 मिनट विलंब से 2:49 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई535 निर्धारित समय से 1:05 में पहुंच गई।

मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:30 बजे से 15 मिनट विलंब से 1:45 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की दूसरी फ्लाइट एसजी 964 निर्धारित समय दो बजे से 32 मिनट पहले पहुंच गई। हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:20 से आठ मिनट विलंब से 2:28 में पहुंची। बेंगलुरु से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 534 निर्धारित समय 3:40 से 35 मिनट विलंब से 4:15 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय चार बजे से 18 मिनट विलंब से 4:18 में पहुंची।