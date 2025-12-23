दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता और मुंबई के लिए स्पाइसजेट व इंडिगो की फ्लाइट रही शेड्यूल से बाहर

संवाद सहयोगी, दरभंगा । दिल्ली से आने वाली अकासा की फ्लाइट एक घंटा से अधिक विलंब रही। अन्य सभी फ्लाइट निर्धारित समय या उससे पहले एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य पहुंचना आसान रहा। जबकि लगातार खराब मौसम होने की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता और मुंबई के बीच स्पाइसजेट व इंडिगो को उड़ान की योजना बदलनी पड़ गई। बिगड़े मौसम को देख इंडिगो और स्पाइसजेट ने मंगलवार के लिए जारी शेड्यूल में कोलकाता और मुंबई के लिए अपने विमान की घोषणा नहीं की। इससे दरभंगा-मुंबई हवाई मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में कमी दर्ज की गई। साथ दरभंगा और कोलकाता के बीच फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या शून्य रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरभंगा एयरपोर्ट से 10 विमानों का आवागमन हुआ। जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से एक घंटा नौ मिनट विलंब से 11:59 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से आठ मिनट पहले पहुंच गई।

हैदराबाद से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से तीन मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 में पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:50 से 28 मिनट पहले पहुंच गई।

बता दें कि इससे पहले दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को 12 विमानों का आवागमन हुआ। पांच फ्लाइट विलंब से पहुंचीं, जबकि एक समय से पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी-1405 निर्धारित समय 10:50 से एक घंटा 34 मिनट विलंब से 12:24 में पहुंची। कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से 15 मिनट विलंब से 12:35 में पहुंची।