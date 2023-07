बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से उठा धुआं, मिनटों में खाली हो गई ट्रेन; आधा दर्जन गाड़ियों का परिचालन बाधित

दरभंगा से थलवारा हायाघाट रेलखंड पर दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी के नीचे से अचानक धुआं उठने से यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। यात्रियों ने इसकी जानकारी ट्रेन के ड्राइवर को दी। तो तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। इस दौरान आधे घंटे तक आधे दर्जन ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा।

हायाघाट: बिहार संपर्क क्रांति सुपर फास्ट ट्रेन के ब्रेक बाइंडिंग से उठे धुआं के बीच यात्रियों में अफरातफरी का माहौल

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, दरभंगा। शनिवार की सुबह दरभंगा से थलवारा हायाघाट रेलखंड पर दरभंगा से नई दिल्ली जा रही गाड़ी संख्या 12565 बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के एक बोगी के नीचे चक्के के पास धुआं उठने से यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। इसकी जानकारी यात्रियों ने ट्रेन के ड्राइवर को दी। तो तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। कुछ ही मिनटों में ट्रेन पूरी खाली हो गई। सभी अपनी-अपनी बागियों से बाहर आकर उठते धुएं की लपटों को देख रहे थे। मौके पर जीआरपी और आरपीएफ के जवान पहुंचे। इसके बाद रेलवे कर्मचारियों की मदद से सुरक्षा बलों ने जैसे-तैसे इंजन की तरफ से चौथी बोगी के नीचे उठते धुएं को नियंत्रित कर लिया। इसके बाद ट्रेन को आगे की गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इधर, रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन में आग नहीं लगी थी। ब्रेक बाइंडिंग से धुआं निकला था। बता दें कि इस दौरान रूट प्रभावित होने से लगभग आधे घंटे तक लगभग आधे दर्जन ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा।

Edited By: Aditi Choudhary