    दरभंगा से सीतामढ़ी-अयोध्या होकर दिल्ली तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की हो रही पहल: सांसद

    By Vinay Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:54 PM (IST)

    सांसद गोपालजी ठाकुर ने रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में दरभंगा से सीतामढ़ी-अयोध्या होकर दिल्ली तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने का सुझाव दिया। उन्होंन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। सांसद गोपालजी ठाकुर ने शुक्रवार को आयोजित रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की संपन्न बैठक में अपने सुझाव रखे। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दरभंगा से सीतामढ़ी-अयोध्या होकर दिल्ली तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की पहल हो रही है।

    उन्होंने बताया कि मिथिला और अयोध्या का प्राचीन ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंध रहा है। इस संबंध को व्यापक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए दरभंगा से सीतामढ़ी-अयोध्या होकर नई दिल्ली तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाना आवश्यक है।

    इसके साथ ही मिथिला क्षेत्र की ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पौराणिक स्थलों को चिन्हित कर मिथिला क्षेत्र में मिथिला सर्किट बनाकर रेलवे के क्षेत्र में नया कॉरिडोर बनाने की संभावनाओं पर पहल करने की आवश्यकता है।

    प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम से पिछले दिनों सीतामढ़ी से अयोध्या होकर नई दिल्ली के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने का आग्रह किया था, इसलिए इसे दरभंगा तक विस्तार करके चलाने से मिथिला के आदि क्षेत्र से अयोध्या तक का सीधा जुड़ाव हो जाएगा।