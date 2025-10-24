Darbhanga News : मिथिलावासियों को एक गंभीर वचन देकर गए केंद्रीय कृषि मंत्री
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरभंगा में कहा कि वे जनता का जीवन बदलने आए हैं। उन्होंने मखाना किसानों को वैश्विक पहचान दिलाने का वचन दिया। मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को तकनीकी और विपणन में मदद मिलेगी। सरकार ऐसी तकनीक ला रही है जिससे किसानों को पानी में उतरने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने रामराज्य के लिए हर वर्ग के विकास पर जोर दिया और सुरक्षित मतदान के लिए पुलिस ने रूट मार्च किया।
संवाद सहयोगी, गौड़ाबौराम (दरभंगा)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राजनीति में पद पाने नहीं, जनता का जीवन बदलने आया हूं। मिथिलांचल के मखाना उत्पादक किसानों को यह वचन देता हूं कि मखाना को विश्व बाजार में पहचान दिलाने के लिए हरसंभव कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयुक्त प्रयास से मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, जिससे किसानों को तकनीकी, प्रशिक्षण और विपणन की आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
मखाना की खेती और प्रोसेसिंग कठिन कार्य है, लेकिन अब सरकार ऐसी तकनीक ला रही है जिससे किसानों को पानी में उतरने की मजबूरी नहीं रहेगी। वे गौड़ाबौराम के बड़गांव में आयोजित एनडीए की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि गुड़िया (मखाना का मूल फल) की कीमत बढ़ाने और प्रोसेसिंग मशीनें उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ठोस कदम उठा रही है।
वे कृषि भवन में बैठकर नहीं, खेतों में जाकर किसानों की समस्याएं समझते हैं। उनका लक्ष्य है-उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उचित मूल्य दिलाना और नुकसान की भरपाई करना। रामराज्य लाने के लिए हर वर्ग का विकास जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह धरती सीता मैया की भूमि है। रामराज्य का अर्थ है सबका विकास, सबकी भागीदारी। महिलाओं को शिक्षा, नौकरी और सम्मान देना ही सच्चा राष्ट्रनिर्माण है। मंत्री हरि सहनी ने कहा कि मल्लाह समाज केवल परिश्रमी ही नहीं, बल्कि धार्मिक और राष्ट्रवादी भी है। सभा को सांसद डा. गोपालजी ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू नेता मो. कमरे आलम ने की।
भयमुक्त माहौल में मतदान कराने को लेकर पुलिस ने निकाला रूट मार्च
कुशेश्वरस्थान। आगामी छह नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर थाना क्षेत्र में भयमुक्त एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को नदी थानाध्यक्ष सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस एवं सशस्त्र बलों ने विभिन्न गांवों में रूट मार्च किया। रूट मार्च उसड़ी, हरिनाही, कोला, उजुआ सहित कई गांवों से होकर गुजरा। इस दौरान थानाध्यक्ष कुमार ने ग्रामीणों से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।
लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा असामाजिक तत्वों, शराब माफियाओं एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखने की बात कही। साथ ही किसी भी अप्रिय गतिविधि या अपराधी तत्व के दिखने पर तुरंत थाना को सूचना देने की अपील की। थानाध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन हर कदम पर जनता के साथ है। मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है, इसे निर्भय होकर करें। साथ ही उन्होंने शराब के सेवन से दूर रहने और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की।
