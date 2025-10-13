'तला हुआ मिर्चा समझ...', DMCH में मरीज के खाने में मरा बिच्छू मिलने से हड़कंप
दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में मरीजों को परोसे गए खाने में बिच्छू मिलने से हड़कंप मच गया। मरीज़ों ने अस्पताल प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई और पहले भी ऐसी लापरवाही होने की बात कही। अस्पताल अधीक्षक ने मामले की जांच और सुधार की चेतावनी दी है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। डीएमसीएच के सर्जरी ब्लॉक में रविवार को मरीजों को परोसे गए खाने में बिच्छू मिलने से अस्पताल में हड़कंप मंच गया।
थाली में मरा हुआ बिच्छू देख मरीज दहशत में आ गए। सर्जरी ब्लॉक के दूसरी मंजिल के आर्थो वार्ड में परोसे गए भोजन में बिच्छू मिलने के बाद मरीजों और तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन के प्रति नाराजगी व्यक्त की है।
मरीजों का कहना है कि पहले भी ऐसी लापरवाही हो चुकी है। तीमारदारों ने कहा कि अस्पताल प्रशासन भोजन भी सही उपलब्ध नहीं करा रही है।
बताया जाता है कि रविवार की शाम सात से आठ बजे के बीच अस्पताल प्रशासन द्वारा आर्थो वार्ड में मरीजों को भोजन वितरण किया गया। इसके बाद वार्ड में एक महिला मरीज भोजन कर रही थी।
मरे हुए बिच्छू को तला हुआ मिर्च समझकर खाने लगी। मरीज के स्वजन की नजर पड़ते ही हाथ से थाली छीनकर अलग कर दिया और मरीज के मुंह से भोजन को उल्टी करवाया गया।
हालांकि, मरीज अभी ठीक है। इस बाबत पूछने पर अस्पताल अधीक्षक डॉ. शीला कुमारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जीविका दीदी की रसोई से भोजन परोसा गया था। उन्हें इसमें सुधार करने की चेतावनी दी गई है अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
