Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरभंगा में मेगा फूड पार्क की तैयारी? आधी रात की मुलाकात से बढ़ी हलचल

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    दरभंगा में मेगा फूड पार्क की संभावनाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आधी रात को हुई एक महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद इस परियोजना पर विचार किया जा रहा है। मा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    उद्योग मंत्री को सम्मानित करते सांसद। सौ. निजी सचिव

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । मिथिला की मिट्टी में औद्योगिक संभावनाओं की नई हवा चलने लगी है। दरभंगा को विकास की नई उड़ान देने के लिए मेगा फूड पार्क की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में सांसद डा. गोपालजी ठाकुर ने देर रात उद्योग मंत्री से मुलाकात कर वह पहल शुरू कर दी है, जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरभंगा में औद्योगिक निवेश के लिए हर तरह से माहौल एवं अनुकूल वातावरण

    मिथिला क्षेत्र खासकर दरभंगा में औद्योगिक निवेश के लिए हर तरह से माहौल एवं अनुकूल वातावरण है। दरभंगा में मेगा फूड पार्क जैसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ठोस पहल करने की आवश्यकता है। सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डा. गोपालजी ठाकुर ने शनिवार की देर रात बिहार के उद्योग मंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. दिलीप जायसवाल से पटना स्थित उनके आवास पर भेंट कर यह आग्रह किया।

    सांसद डा. ठाकुर ने उद्योग मंत्री का मिथिला की संस्कृति और परंपरा के अनुसार पाग एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया। उन्होंने उद्योग मंत्री डा. जायसवाल से आग्रह किया है कि तीव्र औद्योगिक विकास के लिए दरभंगा में मेगा फूड पार्क औद्योगिक पार्क, अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल पार्क के साथ साथ युवाओं को कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए शीघ्र पहल करने की जरूरत है।

    यह जानकारी एक विज्ञप्ति में सांसद ने दी है। बताया कि दरभंगा में सरकार की खाली जमीन पर इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की प्रक्रिया की संभावनाओं पर पहल की जा सकती है तथा मजबूत और औद्योगिक रूप से प्रगतिशील मिथिला के नव निर्माण का संकल्प पूरा किया जा सकता है।

    वहीं सांसद डा. ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा प्रतीकात्मक रूप से बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कहा कि यह देश की संप्रभुता व सनातन धर्मावलंबियों का अपमान है जिसके लिए बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को हुमायूं कबीर पर कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।