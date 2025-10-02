Language
    दरभंगा के केवटी में धू-धू कर जला बुराई का प्रतीक रावण , जय श्री राम, जय हनुमान एवं जय मां दुर्गा का जयघोष

    By Jagran News Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:16 PM (IST)

    Darbhanga News ननौरा के तत्वावधान में मंदिर स्थित केशरवा पोखर भिंडा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राम एवं रावण के बीच करीब एक घंटे तक चली वाकयुद्ध के बाद 60 फीट लंबे रावण के पुतले का वध किया। इसके बाद जय श्री राम जय हनुमान एवं जय मां दुर्गा के जयघोष से पूरा वातावरण गुंजयमान होता रहा।

    केवटी के ननौरा में धू-धू कर जल रहा रावण का पुतला। जागरण

     संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। विजयादशमी पर प्रखंड की ननौरा एवं केवटी में रावण के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया गया। श्री-श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, ननौरा के तत्वावधान में मंदिर स्थित केशरवा पोखर भिंडा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राम एवं रावण के बीच करीब एक घंटे तक चली वाकयुद्ध के बाद 60 फीट लंबे विशालकाय रावण के पुतले का वध किया गया।

    इस दौरान जय श्री राम, जय हनुमान एवं जय मां दुर्गा की जयघोष से पूरा वातावरण गुंजयमान होता रहा । राम की भूमिका अवकाश प्राप्त शिक्षक रामउदार यादव व मॉडर्न इंग्लिश एकेडमी, ननौरा के निदेशक रमेश कुमार साहु संयुक्त रूप से तथा रावण की भूमिका विसुनदेव यादव ने निभाया।

    रावण वध देखने के लिए हजारों की संख्या में ननौरा पहुंचे थे। दुर्गा मंदिर परिसर व केशरवा पोखर के चारों ओर भिंडा भर जाने के बाद काफी संख्या में लोगों को आयोजन स्थल बाहर से रावण वध का नजारा देखना पड़ा। इस दौरान जय श्रीराम, जय हनुमान, जय मां दुर्गा की जयघोष से पूरा मंदिर परिसर एवं पोखर भिंडा गूंज उठा।

    रावण के पुतले दहन के समय लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और भगदड़ की स्थिति ना हो इसको लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था।

    विधि व्यवस्था को लेकर दंडाधिकारी सह बीपीआरओ जयप्रकाश मंडल एवं केवटी थाने के पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

    लोगों को सीसीटीवी कैमरा के जद में रखा गया था। इधर, केवटी में भी दुर्गा पूजा समिति के तत्वावधान में आयोजित रावण वध कार्यक्रम में 50 फीट विशालकाय रावण के पुतले का दहन किया गया।