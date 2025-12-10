Darbhanga : संस्कृत विश्वविद्यालय में तैयार होगा प्रश्न कोष, अब हर विषय पर होगी सुव्यवस्थित पड़ताल

जागरण संवाददाता, दरभंगा । शैक्षणिक सत्रों को अद्यतन करने में जुटा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय अब अपना वृहत प्रश्न कोष बनाएगा। इसके लिए परीक्षा विभाग ने विशेष पहल भी शुरू कर दी है। बताया है कि विषयवार प्रश्नों की सूची अगर पहले से उपलब्ध रहेगी तो परीक्षाओं के संचालन में सुगमता आएगी और इसका लाभ छात्रों को ही होगा।

इस बाबत बुधवार को कुलपति प्रो. लक्ष्मी निवास पांडेय ने सभी प्रधानाचार्यों के साथ आनलाइन बैठक की।उन्होंने पहले तो प्रधानाचार्यों से सात दिनों के भीतर विषयवार सभी स्तरों से पांच पांच प्रश्नों की सूची प्रेषित करने को कहा। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि जो शिक्षक जिस विषयों को पढ़ाते हैं उन्हें वस्तुनिष्ठ,लघु व दीर्घ उत्तरीय पांच -पांच प्रश्नों की सूची देनी है और प्रधानाचार्य उसे अपने स्तर से परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

साथ ही निदेशित किया गया कि कौन शिक्षक किस विषयों को पढ़ाते हैं, इसकी भी सूची मुख्यालय को प्रेषित की जाएगी। पीआरओ निशिकांत ने बताया कि कुलपति ने संस्कृत के अलावा अंग्रेजी, कम्प्यूटर, सामान्य ज्ञान समेत अन्य विषयों पर भी बराबरी से फोकस देने को कहा। इसके अलावा आंतरिक परीक्षाओं के ससमय संचालन के लिए भी उन्होंने निदेशित किया।

समाज में संस्कृत को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए कुलपति ने बुद्धिजीवियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क व सम्बन्ध बनाने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने कहा कि कम से कम सप्ताह में एक बार सभी से सम्पर्क करने का प्रयास होना चाहिए। कुलपति ने कहा कि संस्कृत सम्भाषण पर सभी को ध्यान देना जरूरी है।