'मेरी मां से लेकर रिश्तेदारों तक के वोट…’, हार के बाद पुष्पम प्रिया का EVM की डकैती का आरोप
दरभंगा विधानसभा सीट पर बीजेपी के संजय सरावगी ने जीत दर्ज की। प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी को हार मिली, उन्हें 1403 वोट प्राप्त हुए। हार के बाद पुष्पम प्रिया ने ईवीएम में रिगिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी मां और रिश्तेदारों तक के वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गए। उन्होंने मुसलमानों के वोटों के भी बीजेपी को ट्रांसफर होने की बात कही।
डिजिटल डेस्क, दरभंगा। बिहार चुनाव में दरभंगा विधानसभा सीट के नतीजे पर सभी की नजरें थी। इस सीट पर बीजेपी के संजय सरावगी को जीत मिली है। वहीं दूसरे नंबर पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के उमेश सहनी रहे। इस सीट पर जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा चर्चा में थी वो नाम द प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी का है।
पुष्पम प्रिया चौधरी 8वें नंबर पर रही और उन्हें कुल 1403 वोट मिले है। बिहार चुनाव 2025 के रिजल्ट में मिली हार के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है।
ईवीएम में रिगिंग
उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, EVM rigging में इस बार मेरी मां, घर व हर मुहल्ले में रिश्तेदारों तक के वोट बीजेपी उम्मीदवार को ट्रांसफर। हर बूथ पर सैकड़ों वोट मैनिपुलेशन का साफ प्रमाण! वोटर हतप्रभ कि वोट कहां गए? जहां सैकड़ों वोट मिले उन बूथों पर भी संख्या 0-2 से 5-7 तक! हर बूथ पर एक-सा पैटर्न! सांख्यिकीय रूप
इसके अलावा उन्होंने लिखा दरभंगा में मुसलमानों ने भी जो हजारों वोट मुझे पारिवारिक लगाव और पसंदगी से दिए, उनके बूथों पर भी वे सारे वोट बीजेपी ने बिना देखे-समझे खुद को ट्रांसफर करवा लिए! इस बार जिसका हारना तय था वह रिकॉर्ड जीत गया - कभी न मिलने वाले वोटों से! EVM में पूरी डकैती हुई विरोधी वोटों की भी।
