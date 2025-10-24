Special Trains: दरभंगा, जयनगर, रक्सौल, मधुबनी से चलाई जा रही 19 पूजा स्पेशल ट्रेनें
त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे दरभंगा, जयनगर, रक्सौल और मधुबनी से 19 विशेष पूजा ट्रेनें चला रहा है। इन ट्रेनों का उद्देश्य यात्रियों को आराम से यात्रा करने और अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करना है। रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। छठ महापर्व को लेकर दरभंगा जंक्शन यात्रियों की भीड़ और उत्सव के माहौल के लिए तैयार है। छठ पूजा के दौरान भारी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद के कारण जंक्शन को सजाया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
यात्रियों के लिए स्टेशनों को सजाया गया है, ताकि एक उत्सवपूर्ण माहौल बना रहे। सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो।
रेलवे की ओर से दरभंगा, जनगर, रक्सौल और मधुबनी से 19 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। इधर, जंक्शन पर प्रसिद्ध छठ पूजा के गीत उद्घोषणा प्रणालियों से गूंज रहे हैं, जो न केवल यात्रियों के मन को छूने वाला अनुभव बन रहा है, बल्कि उन्हें बिहार की सोंधी संस्कृति से भी जोड़ रहा है।
इस वर्ष भारतीय रेल ने छठ के इस अवसर को और भी खास बना दिया है। विशेषकर महिला यात्रियों को इन गीतों को गुनगुनाते हुए भी देखा जा सकता है। भारतीय रेल ने इस प्रकार का प्रयोग पहली बार किया है।
हर साल छठ पूजा के दौरान लाखों की संख्या में बिहार और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग अपने घरों की ओर लौटते हैं। बता दें कि इस वर्ष परदेसियों के लिए छठ के साथ मतदान का भी महापर्व सामने है। दरभंगा जंक्शन पर विभिन्न ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों ने कहा कि अब बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करने के बाद ही परदेस लौटना है।
