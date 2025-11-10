दरभंगा में किसानों की खुशी दोगुनी, सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू
दरभंगा के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान की खरीद शुरू कर दी है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। जिले में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने से किसानों में उत्साह है, क्योंकि उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी और फसल बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
जागरण संवाददाता, दरभंगा । जिले में सरकारी समर्थन मूल्य पर एक नवंबर से धान की खरीद शुरू हो गई है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी सारी तैयारियां पूरी की जा रही है। इस बार जिले को विभाग से अबतक कितनी धान की खरीद होनी है, यह स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
जिला स्तर पर पिछले वर्ष का लक्ष्य यानि 98 हजार 757 एमटी को फिलहाल लक्ष्य मानकर धान की खरीद शुरू की गई है। इसके लिए अबतक 95 समिति का चयन कर लिया गया है। अब तक पांच पैक्स के माध्यम से 253 क्विंटल धान की खरीद की गई है।
चयनित सभी समिति को किसानों से सरकारी दर पर धान खरीदने के लिए एक लाट की राशि कैश क्रेडिट किया गया है। वहीं, इस बार 2025-26 के लिए सरकारी स्तर पर साधारण धान खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये व ए ग्रेड धान के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है।
पिछले साल की तुलना इस बार समर्थन मूल्य में 69 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सहकारिता विभाग के अनुसार, रैयत किसान से अधिकतम 250 क्विंटल धान की खरीदारी की जाएगी, जबकि गैर रैयत किसान से अधिकतम 100 क्विंटल धान की ही खरीद हो सकेगी। इस बार जिले में धान की खेती भी अच्छी हुई है और समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है।
जिसके चलते अच्छी खासी धान खरीद की संभावना जताई जा रहीं है। जिला कृषि विभाग के रिपोर्ट के अनुसार जिले में इस बार एक लाख एक हजार 958 हेक्टेयर में धान की खेती हुई है।
विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी एक नवंबर से 15 फरवरी 2026 तक सरकारी समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जाएगी। सहकारिता विभाग के अधिकारी धान की खरीद प्रक्रिया को पूरा करने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में खरीद केंद्रों की संख्या और बढाई जाएगी।
इस बार अधिक से अधिक किसानों से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान खरीद के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि इस बार अधिक से अधिक किसानों को धान का सरकारी समर्थन मूल्य मिल सके।
अभी तक सरकारी दर पर धान बेचने को लेकर 655 किसानों ने आनलाइन आवेदन किए हैं। किसानों से धान खरीदने को लेकर 98 समिति का चयन किया गया है। इस बार अधिक से अधिक किसानों से सरकारी समर्थन मूल्य पर धान खरीद के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
-अरुण कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा।
