नाम का पीएम श्री विद्यालय, न विषयवार शिक्षक, न मिड-डे मील की व्यवस्था

संवाद सहयोगी, तारडीह (दरभंगा)। PM Shri scheme ground reality: पीएम श्री विद्यालय का दर्जा मिलने के बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि अदिष्ठ रानी चौधराइन उच्च विद्यालय, कुर्सो में शिक्षा व्यवस्था नई करवट लेगी। बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन होगा और विद्यालय आदर्श माडल के रूप में विकसित होगा। लेकिन, हकीकत इसके एकदम उलट है।

व्यवस्थाएं आज भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही हैं, जिससे स्थानीय अभिभावकों और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। इस बार के शैक्षणिक सत्र में चयनित कुर्सो मध्य विद्यालय से आए कक्षा 6, 7 और 8 के कुल 176 बच्चों को अब तक मध्यान्ह भोजन का लाभ नहीं मिल सका है।

रसोइया की बहाली महीनों से विवादों के कारण अटका हुआ है। ऐसी स्थिति में इसका खमियाजा बच्चों को उठाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक ओर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने अनुसार बहाली करने पर अड़े हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ खास लोग अपने उम्मीदवार को लेकर दबाव बना रहे हैं।

नतीजा अब तक बहाली की प्रक्रिया नहीं हो सकी है। बता दें कि कक्षा 6 से 12 तक 749 छात्रों पर मात्र 22 शिक्षक नियुक्त हैं। विषयवार शिक्षकों की भारी कमी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर डाल रही है।

11वीं व 12वीं में जूलाजी व भौतिकी के शिक्षक ही बाटनी, केमिस्ट्री और गणित के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। विद्यालय में ना शारीरिक शिक्षक है, ना कंप्यूटर शिक्षक, जिससे खेलकूद और तकनीकी शिक्षा पूरी तरह प्रभावित है। लिपिक का पद भी लिपिक के सेवानिवृत्ति के बाद वर्षों से खाली है। कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के अभाव में छात्रों को छात्रावास भवन में पढ़ाया जा रहा है। विज्ञान प्रयोगशाला भी वहीं संचालित है, जबकि पीएम श्री के मानकों के अनुसार विद्यालय में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लास, खेल सामग्री व टेक्नोलाजी संसाधन अनिवार्य हैं।

विभाग द्वारा पिछले वर्ष दो कमरों का एक भवन बनाया गया है , जिसमें प्राचार्य कार्यालय संचालित है । प्रधानाध्यापक राशिद इकबाल ने बताया कि पीएम श्री का दर्जा मिलने के बाद कुर्सो मध्य विद्यालय से 178 बच्चे और एक शिक्षक यहां स्थानांतरित हुए हैं।