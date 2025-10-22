Language
    Darbhanga News : सूर्य को अर्घ्य और लोकतंत्र के लिए मत, इसबार आस्था और कर्तव्य साथ-साथ

    By Prince Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:22 PM (IST)

    छठ पूजा और मतदान करीब होने से अद्भुत दृश्य दिख रहा। इस बार श्रद्धालु सूर्य अर्घ्य देने के लिए गांव पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी करीब है मतदान केंद्रों पर जाकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। आस्था और कर्तव्य का यह संगम चर्चा का विषय है।

    Hero Image

    दरभंगा जंक्शन पर ट्रेन से उतरते यात्री। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव-2025 और छठ महापर्व के चलते प्रवासी लोग, विशेषकर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों से बड़ी संख्या में अपने घर लौट रहे हैं। इस दोहरे उत्सव के लिए सरकार ने विशेष ट्रेनें भी चलाई हैं, जबकि प्रवासियों के लौटने से स्टेशनों और गांवों में चहल-पहल बढ़ गई है और राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। परदेसियों के लिए इस बार एक साथ दो बड़े अवसर हैं।

    विमान और ट्रेन की सीटें फुल 

    छठ पूजा का पारंपरिक त्योहार और बिहार विधानसभा चुनाव में अपना वोट डालने का कर्तव्य। जिले में मुंबई, दिल्ली, सूरत और बेंगलुरु जैसे शहरों से बड़ी संख्या में लोग बिहार लौट रहे हैं, जिस कारण दरभंगा और लहेरियासराय स्टेशन सहित हवाई अड्डे पर भीड़ है। विमान और ट्रेन की सीटें फुल चल रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रही है। इसके बाद भी सीटें फुल चल रही है।

    टिकट के लिए चल रही मारामारी 

    बुधवार को दरभंगा जंक्शन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से घर पहुंचे परदेसियों में काफी उत्साह देखा गया। दिल्ली में मजदूरी करने वाले विश्वनाथ चौपाल कहते हैं, दो माह पहले ही टिकट बुक करवाया था। हमारे कई साथ टिकट नहीं मिलने के कारण घर नहीं आ सके हैं। टिकट की मारामारी चल रही है। एक तो छठ महापर्व और दूसरा बिहार विधानसभा चुनाव, दोनों जरूरी है। नोएड में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत संतोष कुमार बताते हैं, केवटी का रहने वाला हूं। हमारे यहां चुनावी माहौल है। पिछले कई दिनों से मुखिया का फोन आ रहा था, कि वोट डालने के लिए घर कब आ रहे हैं।

    विकास करने वाले प्रत्याशी के पक्ष में इस बार मतदान करूंगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर भी चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन की ओर मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर प्रचार-प्रसार किया गया है। विमान से पहुंचने वाले यात्रियों को मतदान करने के लिए यहां जागरूक भी किया जा रहा है। स्पाइसजेट की फ्लाइट से दरभंगा पहुंचे सहरसा के यात्री बिनोद सिंह कहते हैं, दिल्ली से दरभंगा का किराया आसमान छू रहा है। 15 हजार खर्च कर दिल्ली से आया हूं। अब छठ के बाद वापसी है। इस बार अपने क्षेत्र का प्रत्याशी बदलना है। जो काम करेगा उसी को वोट करेंगे। जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट जाएगा।