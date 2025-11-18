Lalit Narayan Mithila University : उद्यमिता में आने वाली चुनौतियों में अवसर छिपे होते

जागरण संवाददाता, दरभंगा। व्यवसाय का लक्ष्य लाभ कमाना होता है। उद्यमिता का उद्देश्य नवाचार, प्रभाव और परिवर्तन को बढ़ावा देना है। व्यवसाय मौजूदा माडल पर चलता है। जबकि उद्यमी नया माडल बनाता है। निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर रहता है।

प्रत्येक उद्यमी व्यावसायी होता है। लेकिन व्यावसायी उद्यमी हो यह जरूरी नहीं। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस पर वाणिज्य विभाग की शिक्षिका डा. निर्मला कुशवाहा ने कही। कहा कि उद्यमिता में आने वाली चुनौतियों जैसे जोखिम का भय, पूंजी की कमी, कौशल अंतर और बढ़ती प्रतिस्पर्धा में ही अवसर छिपे होते हैं।

भारत सरकार की सहायक नीतियां, फंडिंग प्लेटफार्म, विस्तार पाता वैश्विक बाजार और डिजिटल प्लेटफार्म युवाओं के लिए नए मार्ग खोल रहे हैं। उन्होंने सफल महिला उद्यमियों के उदाहरण देकर यह बताया कि महिलाएं भी नवाचार और आर्थिक परिवर्तन की अग्रदूत बन रही हैं।

उन्होंने कहा कि भारत में 1.25 लाख से अधिक पंजीकृत उद्यमी शिक्षा-तकनीक, कृषि-तकनीक, ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन ला रहे हैं। उन्होंने रतन टाटा, फाल्गुनी नायर और दीपेंद्र गोयल सरीखे भारतीय उद्यमियों का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे एक विचार पूरे उद्योग जगत को बदल सकता है।

कहा कि असफलता से डरने की आवश्यकता नहीं है, पुनः प्रयास करना ही सफलता का मार्ग है। कठिन परिश्रम, स्पष्ट दिशा तथा समाज एवं राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के भाव से किया गया कार्य ही वास्तविक उद्यमिता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता के महत्व, नवाचार की क्षमता और आत्मनिर्भरता के महत्व को उजागर करना था।

अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए विभागाध्यक्ष डा. अम्बरीष कुमार झा ने कहा कि उद्यम और उद्यमशीलता की अवधारणा का ऐतिहासिक संदर्भों के साथ विस्तृत विश्लेषण अपेक्षित है। उन्होंने मध्यकालीन भारत के आर्थिक परिदृश्य और गांधी द्वारा स्वदेशी उद्यम को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी उद्यम न केवल आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग था , बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक शक्तिशाली हथियार भी था। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि उनके पास जज्बा और जुनून हो तो वे जोखिम वहन एवं निर्णय-निर्धारण क्षमता के बल पर सफल उद्यमी बन सकते हैं।

इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गीत एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। विषय प्रवेश कराते हुए विभागीय शिक्षक नवीन कुमार ने 'उद्यमिता दिवस' के अर्थ एवं प्रासंगिकता को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्टार्टअप एवं लघु उद्योग भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ हैं।