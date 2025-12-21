दरभंगा में कागज पर बाइक पर वन वे, धरातल पर रिक्शा-ठेला पर भी पाबंदी

जागरण संवाददाता, दरभंगा । लहेरियासराय क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वन वे नियम लागू कर दिया गया है। एक सप्ताह से इसे सख्ती से पालन कराया जा रहा है। नियम उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। लेकिन, अब पुलिस के निशाने पर ठेला-रिक्शा भी आ गए हैं। उसे भी चंद कदमों की दूरी तय करने के लिए तीन से चार किमी सड़क की परिक्रमा करनी पड़ रही है। इससे लोगों को अधिक समय ही नहीं लगता बल्कि, भाड़ा भी अधिक देना पड़ रहा है। इससे लोगों में अधिक नाराजगी देखी जा रही है।

खासकर वरिष्ठ नागरिक ,बीमार लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। वन वे लागू होने के कारण ये लोग रिक्शा से सफर कर लेते थे। लेकिन, अब उसे भी वन वे नियम के तहत चलने को कहा जा रहा है। जबकि, कागज पर ऐसा कोई नियम नहीं है।

लहेरियासराय स्टेशन से रिक्शा पर सवार होकर आना-जाना स्थानीय लोगों को मुश्किल हो गया है। पुलिस के डर से कोई रिक्शा वाले आने-जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इससे रिक्शा-ठेला चालकों के रोजी-रोटी पर समस्या उत्पन्न हो गया है।

विरोध करने वालों को पुलिस वाले कहते हैं कि ऊपर से आदेश है। इसका अनुपालन कराना उनका कर्तव्य है। बता दें कि दो पहिया वाहनों पर वन वे नियम लागू हुए सात दिन हो गए। लेकिन, इसे लेकर अब तक प्रचार-प्रसार नहीं किया गया है। कहीं होर्डिंग-बैनर-पोस्टर और संकतेक भी नहीं लगाया गया है।