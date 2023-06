Odisha Train Accident: ससुर का श्राद्ध कर्म कर वापस लौट रहे दामाद की मौत, परि‍वार में मचा कोहराम; 4 युवक घायल

A Youth From Madhubani Died In Odisha Train Accident And Four Injured ओडिशा के बालेश्वर जिले में शुक्रवार को कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही बहेड़ा थाना क्षेत्र के उफरदाहा गांव में कोहराम मच गया।