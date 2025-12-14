Language
    Darbhanga : अब महज छह किलोमीटर में दूर एम्स, दरभंगा के लोगों को मिलेगी बड़ी सुविधा

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    Bihar Latest News : समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि दरभंगा एम्स अब शहर से मात्र छह किलोमीटर दूर होगा, जिससे मरीजों को सुविधा मिलेगी। खिरोई नदी प ...और पढ़ें

    अभिनंदन समारोह में मंचासीन मंत्री, विधायक एवं चैंबर के पदाधिकारी।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा : समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि शहर एवं आसपास के प्रखंडों के मरीज शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी और गनौली होते हुए मात्र छह किलोमीटर की दूरी तय कर दरभंगा एम्स पहुंच सकेंगे। इसके लिए खिरोई नदी पर 11 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण का शिलान्यास किया जा चुका है।

    पुल के लिए अप्रोच सड़क निर्माण की प्रक्रिया जारी

    मंत्री सहनी ने बताया कि पुल के दोनों ओर अप्रोच सड़क के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यह पुल सीधे एम्स गेट के सामने बनेगा, जिससे मरीजों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

    अशोक पेपर मिल चालू करने का मिला आश्वासन

    मंत्री ने कहा कि अशोक पेपर मिल को पुनः चालू करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया है।

    उद्योगों के लिए मुफ्त जमीन, युवाओं को मिलेगा रोजगार

    उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को मुफ्त जमीन दी जाएगी। बहादुरपुर क्षेत्र में 385 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उद्यमियों को दरभंगा जिले के युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जाएगा।

    दरभंगा को मिला एलिवेटेड रोड का तोहफा

    मंत्री सहनी ने कहा कि दरभंगा को एलिवेटेड रोड मिल चुका है, जिससे दरभंगा से पटना की दूरी मात्र डेढ़ घंटे में तय की जा सकेगी।

    लहेरियासराय से भागलपुर तक सड़क विकास

    लहेरियासराय से बहेड़ी, खगड़िया और भागलपुर तक सड़क नेटवर्क के विकास की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

    विधायकों ने जिले के विकास पर रखे विचार

    पूर्व मंत्री एवं नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए सरकार में दरभंगा जिले का तेजी से विकास हुआ है। केवटी विधायक डा. मुरारी मोहन झा ने समाज के विकास में उद्यमियों की भूमिका को अहम बताया।

    हायाघाट विधायक डा. रामचंद्र प्रसाद ने उद्यमियों के हित में मजबूती से खड़े रहने की बात कही। गौड़ाबौराम विधायक सुजीत कुमार ने सभी विधायकों के मिलकर जिले के विकास के प्रयास पर बल दिया। कुशेश्वरस्थान विधायक अतिरेक कुमार ने कहा कि राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

    सम्मान समारोह का आयोजन

    डिविजनल चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा नगर भवन के समीप एक होटल में दरभंगा जिले के निर्वाचित विधायकों के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया।

    विधायकों को किया गया सम्मानित 

    चैंबर के पदाधिकारियों ने विधायकों को पगड़ी, दुपट्टा, पुष्पगुच्छ एवं चैंबर का प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया।

    मंच संचालन और मौजूद पदाधिकारी 

    कार्यक्रम का मंच संचालन चैंबर अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने किया। मौके पर सचिव सुशील कुमार जैन, कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान, संरक्षक अजय कुमार पोद्दार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।