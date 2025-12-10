Darbhanga News : अब सिस्टम सख्त, काम नहीं करने वाली पर्यवेक्षिकाओं व सेविकाओं को किया जाएगा टर्मिनेट

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Darbhanga Latest News : कामकाज में लापरवाही बरतने वाली पर्यवेक्षिकाओं और सेविकाओं पर अब सख्ती तय है। सूची तैयार हो चुकी है और प्रदर्शन में नाकाम स्टाफ को जल्द ही टर्मिनेट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। समेकित बाल विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक बुधवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिलाधिकारी ने एफआरएस स्टेटस की धीमी प्रगति पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि संबंधित महिला पर्यवेक्षिकाओं की पहचान की जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभी लंबित कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एसएएम पोर्टल अपडेट और बाल स्वास्थ्य परीक्षण पर सख्त निर्देश दिया। कहा कि सभी पर्यवेक्षिकाएं बच्चों का वजन एवं ऊंचाई का नियमित परीक्षण करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई महिला पर्यवेक्षिका कार्य में लापरवाही बरतती हैं तो सीडीपीओ इसकी लिखित सूचना डीपीओ आईसीडीएस को देना सुनिश्चित करें। कार्य नहीं करने वाली पर्यवेक्षिकाओं और आंगनवाड़ी सेविकाओं को टर्मिनेट किया जाएगा। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभार्थियों का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने को कहा। प्रखंड स्तरीय सीडीपीओ को जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों की रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक पंचायत में नए आंगनबाड़ी केंद्र के लिए पोषण क्षेत्र की उपयुक्त जमीन चिह्रित कर रिपोर्ट आईसीडीएस को उपलब्ध कराने को कहा। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि जिला स्तरीय अधिकारियों से भी आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच कराई जाएगी।निरीक्षण बढ़ाएं और गुणवत्ता के साथ योजनाओं का लागू करें।

दिल्ली मोड़ बस स्टैंड निर्माण के लिए सप्ताहभर में होगा टेंडर दरभंगा। मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक बुधवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बुडको के कार्यपालक अभियंता सभी चयनित योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जिले के 11 नगर निकाय में कुल 92 योजना चलाई जा रही हैं। इसमें नगर निगम की 49 योजना भी सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 25-26 में कुल 104 योजना का चयन किया गया है, इसमें 102 की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विभागीय गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। सभी योजनाओं की दूसरे विभाग के अधिकारियों से सघन जांच कराई जाएगी। नगर निगम दरभंगा में तीनों तालाब के सौंदर्यीकरण की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि दिल्ली मोड़ बस स्टैंड निर्माण के लिए एक सप्ताह में टेंडर होगा। 18 माह में कार्य को पूर्ण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि नाला निर्माण में गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। राज मैदान में पानी का जमाव न हो, विशेष ध्यान रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करें।