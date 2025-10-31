Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics : नौकरी की बहार लाएंगे नीतीश कुमार, बोले-एक करोड़ को देंगे नौकरी व रोजगार

    By Sant Gyaneshwar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:36 PM (IST)

    दरभंगा में, जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कुशेश्वरस्थान, बेनीपुर और दरभंगा ग्रामीण में रोड शो किया। उन्होंने जदयू उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। खराब मौसम के कारण सभा रद्द कर दी गई। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर एनडीए सरकार बनी, तो पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियां दी जाएंगी और राज्य में उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने विरोधियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने बिना भेदभाव के काम किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बेनीपुर में लोगों का अभिवादन करते मुख्यमंत्री नीतीस कुमार। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कुशेश्वरस्थान, बेनीपुर एवं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और जदयू प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन की अपील की। इस दौरान सड़क किनारे बड़ी संख्या में समर्थक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी मौजूद रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खराब मौसम की वजह से सभा स्थगित

    मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के केवटगामा पंचायत के दिघिया पार और बेनीपुर के जननायक कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे। लेकिन खराब मौसम की वजह से सभा स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री का काफिला सबसे पहले बेनीपुर विधानसभा के बहेड़ी बाजार में पहुंचा। यहां लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कुशेश्वरस्थान की ओर रवाना हो गए।

    सरकार बनी तो अगले पांच वर्षों में नौकरी व रोजगार का वादा 

    कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र के बेर चौक पर खराब मौसम के बावजूद मुख्यमंत्री का आगमन होते ही बेर चौक पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने गाड़ी से उतरकर उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशेश्वरस्थान में उनकी आमसभा का कार्यक्रम तय था। लेकिन लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण उसे रद करना पड़ा। इसके बावजूद वे जनता से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनी तो अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। राज्य में उद्योग का जाल बिछाया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हमने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है।

    कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने 12 किलोमीटर तक रोड शो किया। इस दौरान जगह-जगह मुख्यमंत्री के इंतजार में खड़े लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। रोड शो में समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी, पूर्व मंत्री डा. अशोक कुमार आदि मौजूद थे।
    कुशेश्वरस्थान से बेनीपुर आने के क्रम में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एनडीए नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पाग चादर पहनाकर स्वागत किया। करीब 10 किलोमीटर की दूरी में रोड शो करने के दौरान बेनीपुर चौक पर मुख्यमंत्री ने गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिनंदन किया। इस दौरान लोग सांसद गोपालजी ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद , मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए।

    एनडीए समर्थकों का उत्साह चरम 

    बेनीपुर से सड़क मार्ग होते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला दरभंगा ग्रामीण के सकरी ब्रहमपुर के महावीरजी स्थान पहुंचा। बारिश में भी एनडीए समर्थकों का उत्साह चरम पर था।यहां धरौड़ा सकरी मुख्य मार्ग से नेहरा होते हुए रोड शो किया। प्रत्याशी के साथ कुछ दूर बाजार में चले। वहीं एक गली में दर्जनों महिलाओं को देखकर उनके पास पहुंच कर प्रत्याशी को जीताकर पटना भेजने को कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकास किए हैं आगे भी विकास करेंगे। नौकरी रोजगार सृजन, व्यापार के मामले में जो वादा किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। रोड शो में युवाओं एवं महिलाओं की संख्या अधिक दिखी।