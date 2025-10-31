Bihar Politics : नौकरी की बहार लाएंगे नीतीश कुमार, बोले-एक करोड़ को देंगे नौकरी व रोजगार

जागरण संवाददाता, दरभंगा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कुशेश्वरस्थान, बेनीपुर एवं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और जदयू प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन की अपील की। इस दौरान सड़क किनारे बड़ी संख्या में समर्थक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा भी मौजूद रहे।

खराब मौसम की वजह से सभा स्थगित मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के केवटगामा पंचायत के दिघिया पार और बेनीपुर के जननायक कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे। लेकिन खराब मौसम की वजह से सभा स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री का काफिला सबसे पहले बेनीपुर विधानसभा के बहेड़ी बाजार में पहुंचा। यहां लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कुशेश्वरस्थान की ओर रवाना हो गए।

सरकार बनी तो अगले पांच वर्षों में नौकरी व रोजगार का वादा कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र के बेर चौक पर खराब मौसम के बावजूद मुख्यमंत्री का आगमन होते ही बेर चौक पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने गाड़ी से उतरकर उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशेश्वरस्थान में उनकी आमसभा का कार्यक्रम तय था। लेकिन लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण उसे रद करना पड़ा। इसके बावजूद वे जनता से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनी तो अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का कार्य किया जाएगा। राज्य में उद्योग का जाल बिछाया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हमने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है।

कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने 12 किलोमीटर तक रोड शो किया। इस दौरान जगह-जगह मुख्यमंत्री के इंतजार में खड़े लोगों ने जिंदाबाद के नारे लगाए और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। रोड शो में समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी, पूर्व मंत्री डा. अशोक कुमार आदि मौजूद थे।

कुशेश्वरस्थान से बेनीपुर आने के क्रम में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एनडीए नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पाग चादर पहनाकर स्वागत किया। करीब 10 किलोमीटर की दूरी में रोड शो करने के दौरान बेनीपुर चौक पर मुख्यमंत्री ने गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिनंदन किया। इस दौरान लोग सांसद गोपालजी ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिंदाबाद , मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए।