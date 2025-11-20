मदन सहनी: एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से बने मंत्रिमंडल का स्थाई चेहरा

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Nitish Kumar New Cabinet 2025: बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से मदन सहनी पहली बार 2010 में विधायक बने। 2015 के चुनाव में गृह विधानसभा क्षेत्र की जगह उन्हें पार्टी (जदयू) ने गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया।

ससुराल के क्षेत्र से जीतने के साथ उन्हें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाया गया। हालांकि, 2020 के चुनाव में उनकी गृह विधानसभा क्षेत्र में वापसी हो गई। राजद के उम्मीदवार आरके चौधरी को पराजित कर विधायक बने। उन्हें समाज कल्याण मंत्री बनाया गया।

खराजपुर गांव निवासी सामान्य किसान बिंदेश्वर सहनी के पुत्र मदन का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। प्रारंभिक से लेकर स्नातक तक की शिक्षा दरभंगा से पूरी की। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन कुंवर सिंह कालेज दरभंगा से 1992 में स्नातक किया।

इसके बाद से लगातार राजनीतिक में सक्रिय हैं। मदन सहनी पहले राजद के सक्रिय कार्यकर्ता थे। जमीनी राजनीति की। सबसे पहले पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमाया। जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुए। दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष के तौर पर 18 जुलाई 2008 को कार्य आरंभ किया।। 28 सितंबर 2010 तक जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। इसी दौरान जदयू में शामिल हो गए और फिर 2010 के विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे।

इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 2025 के चुनाव में उन्होंने बहादुरपुर से जीत दर्ज की है। मदनी सहनी द्वारा 2025 में दिए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके पास लगभग 1.72 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति है।