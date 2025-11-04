दरभंगा एयरपोर्ट पर इंतजार बढ़ा...मुंबई और हैदराबाद की फ्लाइट लेट, चर्चा तेज

संवाद सहयोगी, दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में मुंबई से आने वाली अकासा और हैदराबाद से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट विलंब से पहुंची। इससे दोनों ओर से आने व जाने वाले यात्रियों को परेशानी हुई। दरभंगा एयरपोर्ट से मंगलवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ। जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से छह मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से आठ मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से 55 मिनट विलंब से 2:15 में पहुंची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हैदराबाद से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से 59 मिनट विलंब से 2:04 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 751 निर्धारित समय 2:20 से पांच मिनट विलंब से 2:25 में पहुंची।

दिल्ली से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 से 38 मिनट विलंब से 3:48 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:50 से 29 मिनट पहले पहुंच गई।

पौने चार घंटे विलंब से पहुंची मुंबई से स्पाइसजेट की फ्लाइट बता दें कि सोमवार को भी मुंबई से आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट पौने चार घंटे विलंब से पहुंची थी। इसकी सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी थी। दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को 16 विमानों का आवागमन हुआ।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से पांच मिनट विलंब से 10:55 में पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से तीन घंटे 50 मिनट विलंब से 3:50 में पहुंची। कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से दो मिनट पहले पहुंच गई।



मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 से 40 मिनट विलंब से 1:25 में पहुंची। हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय से 2:05 में पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 751 निर्धारित समय 2:20 से पांच मिनट विलंब से 2:25 में पहुंची।