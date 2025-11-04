‘RJD ने जिसे पार्टी ने निकाला मुकेश सहनी ने किया उसका समर्थन’, गौड़ाबौराम सीट पर महागठबंधन में बड़ा उलटफेर

जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा जिले के चर्चित विधानसभा सीट गौड़ाबौराम से आईएनडीआईए समर्थित वीआईपी प्रत्याशी संतोष सहनी ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। मंगलवार की शाम वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिरौल सुपौल बाजार के जिरात स्थित आवास पर प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा कर दी।

उन्होंने कहा कि हम बटेंगे तो भाजपा को फायदा होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। पहली बार अतिपिछड़ा मल्लाह के बेटा को उप-मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई है। हमें सरकार बनाकर आगे चलना है। उन्होंने कहा कि अफजल अली खान बात नहीं माने, हम लोग अंतिम समय तक इंतजार किया। लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद हमने अपने भाई गौड़ाबौराम के प्रत्याशी संतोष सहनी से बात की। उन्होंने माना है कि हम जो निर्णय लेंगे उसके साथ वे खड़ा होंगे। इस सीट पर वीआईपी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम आईएनडीआईए के राजद प्रत्याशी अफजल अली खान को अपना समर्थन देते हैं।

एनडीए को रोकना हमारा मकसद आईएनडीआईए की सरकार बनाने के लिए हमने अपने भाई की कुर्बानी दी है। हम नहीं चाहते हैं कि यहां से भाजपा जीते, एनडीए की सरकार बने। हमारा एक ही मकसद है एनडीए को रोकना। बता दें कि अफजल अली गौड़ाबौराम से राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं।