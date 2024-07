Mukesh Sahani: दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या, VIP प्रमुख मुंबई से घर के लिए हुए रवाना

वहीं, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी मुंबई से घर के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके पिता जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। उनकी मां का करीब आठ वर्ष पहले निधन हो चुका है।

बिरौल के डिप्टी एसपी मनीष चंद्र चौधरी ने बताया कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। प्राथमिक जांच से पता चला है कि कोई चोरी करने आया था और उसने उन पर जानलेवा हमला कर दिया।

जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की जिस तरह से हत्या की गई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण, क्रूर और दर्दनाक है। पुलिस आरोपियों का पता लगाएगी। हमें पुलिस जांच पर भरोसा है और हम तेजस्वी यादव से आग्रह करते हैं कि अगर वह किसी भी तरह से आरोपियों को जानते हैं या उनके पास कोई भी जानकारी है तो वह सामने आएं, उन्हें मुकेश सहनी के परिवार को न्याय दिलाने में पुलिस का सहयोग करना चाहिए।

#WATCH | Bihar | Vikassheel Insaan Party (VIP) chief Mukesh Sahani's father murdered | JDU leader Neeraj Kumar says, "The way VIP Chief Mukesh Sahani's father has been murdered is unfortunate, brutal and painful... The police will find out the accused... We have faith in the…