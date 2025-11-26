Darbhanga : टेबल टेनिस में एमटीटी कालेज का दबदबा, अंतर-महाविद्यालय टूर्नामेंट का खिताब जीता

जागरण संवाददाता, दरभंगा । दरभंगा में आयोजित अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में एमटीटी कालेज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल से प्रतिद्वंद्वी टीम को पछाड़ दिया। जीत के साथ ही कॉलेज परिसर में उत्साह की लहर दौड़ गई, वहीं विजयी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिलेभर के कई कॉलेजों ने भाग लिया, लेकिन एमटीटी की टीम ने शुरुआत से ही अपने खेल का दबदबा बनाए रखा।

प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित होती है हार-जीत जीवन में खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार खेल में उतार-चढ़ाव आते हैं और प्रदर्शन के आधार पर हार-जीत निर्धारित होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं। खेल की तरह जीवन में भी सक्रिय भागीदारी से परस्पर सहयोग तथा प्रेम की भावना बढ़ती है।

उक्त बातें सीएम साइंस कालेज के कामेश्वर भवन में बुधवार को आयोजित अंतर महाविद्यालय टेबुल टेनिस टूर्नामेंट के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य प्रो. संजीव कुमार मिश्र ने कही। उन्होंने कहा कि खेल में अपनत्व की भावना का होना काफी जरूरी है।

आज के दौर में छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक तौर पर भी मजबूत करने के लिए खेलों का आयोजन काफी महत्व रखता है। यह छात्र-छात्राओं के मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। प्रधानाचार्य ने कहा कि खेल हमें अनुशासन में रहने की शिक्षा भी देता है। जो सफल कैरियर के लिए बहुत जरूरी है।

मौके पर उपस्थित टीम सेलेक्टर चन्द्र कांत झा ने कहा कि छात्र-छात्राओं का जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है। लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने कहा कि अगर विद्यार्थी जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो सफलता हासिल करना मुश्किल है। विजय कांत झा ने कहा कि मेहनत एवं लगन से ही सफलता की राह आसान होती है।

वर्तमान दौर में खेल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं है, ऐसे में विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार खेल का चयन करके अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं। डा. निधि झा के संचालन में आयोजित समापन समारोह में धन्यवाद ज्ञापन आयोजन सचिव डा. आदित्य नाथ मिश्र ने किया। लगातार दो दिनों तक चले शह और मात के खेल के बीच महिला वर्ग की विनर बनने में एमटीटी कालेज, मधुबनी की टीम सफल रही। जबकि सीएम साइंस कालेज दरभंगा की टीम रनर अप रही।