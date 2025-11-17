Darbhanga News : मिथिला विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित होंगे दो दर्जन से ज्यादा छात्र

जागरण संवाददाता, दरभंगा । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 21 नवंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया जाएगा। इसकी तैयारी चरम पर है। इसमें 25 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही 1,121 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी।

छात्रों के लिए सफेद पजामा-कुर्ता या धोती-कुर्ता तथा छात्राओं के लिए सफेद सलवार-लेमन येलो कुर्ता या लाल बार्डर के साथ लेमन येलो साड़ी-लाल रंग का ब्लाउज निर्धारित किया गया है। जिसकी व्यवस्था छात्र-छात्राओं ने अपने स्तर से की है। सोमवार को कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने दीक्षांत समारोह से संबंधित स्थल का निरीक्षण किया।

पूर्व कुलपति समरेन्द्र प्रताप सिंह और राज मणि सिन्हा को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। सोमवार को 11वें दीक्षा समारोह के लिए प्रत्येक पीएचडी एवं स्नातकोत्तर उपाधि धारक छात्र-छात्राओं के लिए ड्रेस उपलब्ध करा दिया गया है।

मुख्य समारोह स्थल डा. नगेन्द्र झा स्टेडियम का निरीक्षण कर उन्होंने एक-एक अधिकारी से तैयारी का विस्तृत जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश भी दिया। कुलपति ने अधिकारियों के द्वारा संपादित कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।

निरीक्षण क्रम में उनके साथ वित्तीय परामर्शी इन्द्र कुमार, कुलसचिव डा. दिव्या रानी हंसदा, वाणिज्य के डीन प्रो. एचके सिंह, डब्ल्यूआईटी के निदेशक प्रो. अजय नाथ झा, डीएसडब्ल्यू प्रो. अशोक कुमार मेहता, कुलानुशासक प्रो. विजय कुमार यादव, महाविद्यालय निरीक्षक प्रो. अरुण कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक डा. इंसान अली, दीक्षांत के मीडिया प्रभारी डा. आरएन चौरसिया, उप परीक्षा नियंत्रक (व्यावसायिक) डा. मनोज कुमार एवं उप परीक्षा नियंत्रक (शोध) डा. सुरेश पासवान, दीक्षांत के मीडिया इंचार्ज डा. आरएन चौरसिया, उप कुलसचिव (प्रथम) डा. उमाकांत पासवान, पेंशन पदाधिकारी डा. अताउर रहमान, खेल पदाधिकारी अमृत कुमार झा, पीजी एथलेटिक्स के अध्यक्ष डा. प्रियंका राय, विश्वविद्यालय प्रेस प्रभारी डा. देवेश कुमार शर्मा, भू संपदा पदाधिकारी डा. कामेश्वर पासवान, विश्वविद्यालय अभियंता एके सिंह एवं केशव कुमार, डा. अरविन्द कुमार मिलन, रामागर ठाकुर, सैयद मोहम्मद जमाल अशरफ, कृष्णा मुरारी, विजय कुमार लाल विद्याकर भी मौजूद थे।