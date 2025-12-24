फर्जी फोटो से मजदूरी हड़पने पर लगेगा ब्रेक, मनरेगा में नई व्यवस्था लागू

जागरण संवाददाता, दरभंगा। MNREGA e-KYC: मनरेगा में फर्जी फोटो अपलोड कर मजदूरी हड़पने के मामलों पर अब सख्ती होने जा रही है। इसके लिए जिले के सक्रिय जॉब कार्डधारकों की ई-केवाईसी कराई जा रही है। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति एप के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी।

नई व्यवस्था के तहत यदि किसी श्रमिक की फोटो दोबारा या किसी दूसरे कार्यस्थल की अपलोड की गई तो एप उसे स्वतः खारिज कर देगा। इससे फर्जी उपस्थिति के आधार पर मजदूरी भुगतान की गड़बड़ी पर प्रभावी रोक लगेगी। निर्देशों के बाद भी सुस्ती, 45% ही ई-केवाईसी विभागीय निर्देशों के बावजूद जिले में ई-केवाईसी की प्रगति धीमी है। जिले में आधार से लिंक कुल 9,93,421 सक्रिय मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं, जिनमें अब तक 4,47,179 श्रमिकों की ही ई-केवाईसी हो सकी है। यानी अभी केवल 45 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है।

ई-केवाईसी के बाद कार्यस्थल पर ली गई फोटो का मिलान सीधे आधार में दर्ज फोटो से होगा। एप यह भी जांचेगा कि फोटो सही कार्यस्थल से ही अपलोड की गई है या नहीं। रेटिना स्कैन से होगी पहचान मनरेगा डीपीओ आमना जौहर ने बताया कि एप में ऐसी तकनीक जोड़ी गई है, जिससे श्रमिक की पहचान आंख की रेटिना के माध्यम से की जा सकेगी। यदि मिलान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो फोटो को एप स्वीकार नहीं करेगा।