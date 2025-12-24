Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्जी फोटो से मजदूरी हड़पने पर लगेगा ब्रेक, मनरेगा में नई व्यवस्था लागू

    By Vinay Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 12:26 PM (IST)

    Job Card Verification: मनरेगा में फर्जी फोटो अपलोड करके मजदूरी हड़पने के धंधे पर अब शिकंजा कसा जाएगा। सक्रिय जाब कार्डधारकों की ई केवाईसी कराई जा रही ...और पढ़ें

    Hero Image

    Fake Wage Fraud: अब तक 45 प्रतिशत ही हुई है ई केवाईसी! फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। MNREGA e-KYC: मनरेगा में फर्जी फोटो अपलोड कर मजदूरी हड़पने के मामलों पर अब सख्ती होने जा रही है। इसके लिए जिले के सक्रिय जॉब कार्डधारकों की ई-केवाईसी कराई जा रही है। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति एप के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई व्यवस्था के तहत यदि किसी श्रमिक की फोटो दोबारा या किसी दूसरे कार्यस्थल की अपलोड की गई तो एप उसे स्वतः खारिज कर देगा। इससे फर्जी उपस्थिति के आधार पर मजदूरी भुगतान की गड़बड़ी पर प्रभावी रोक लगेगी।

    निर्देशों के बाद भी सुस्ती, 45% ही ई-केवाईसी

    विभागीय निर्देशों के बावजूद जिले में ई-केवाईसी की प्रगति धीमी है। जिले में आधार से लिंक कुल 9,93,421 सक्रिय मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं, जिनमें अब तक 4,47,179 श्रमिकों की ही ई-केवाईसी हो सकी है। यानी अभी केवल 45 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है।

    ई-केवाईसी के बाद कार्यस्थल पर ली गई फोटो का मिलान सीधे आधार में दर्ज फोटो से होगा। एप यह भी जांचेगा कि फोटो सही कार्यस्थल से ही अपलोड की गई है या नहीं।

    रेटिना स्कैन से होगी पहचान

    मनरेगा डीपीओ आमना जौहर ने बताया कि एप में ऐसी तकनीक जोड़ी गई है, जिससे श्रमिक की पहचान आंख की रेटिना के माध्यम से की जा सकेगी। यदि मिलान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो फोटो को एप स्वीकार नहीं करेगा।

    इससे कार्यस्थल से दूर बैठकर फोटो अपलोड करना संभव नहीं रहेगा।उन्होंने कहा कि सभी श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी होने के बाद मजदूरी भुगतान में होने वाली अनियमितताओं पर पूरी तरह अंकुश लगेगा।

    प्रखंडवार ई-केवाईसी की स्थिति

    • तारडीह: 37,734 में 13,058
    • बेनीपुर: 44,758 में 16,355
    • हायाघाट: 33,925 में 12,937
    • सिंहवाड़ा: 66,700 में 28,484
    • जाले: 65,619 में 28,032
    • केवटी: 63,452 में 27,569
    • बिरौल: 99,351 में 42,738
    • मनीगाछी: 58,096 में 25,518
    • बहेड़ी: 93,742 में 41,396
    • कुशेश्वरस्थान: 34,238 में 15,361
    • दरभंगा सदर: 75,461 में 35,374
    • अलीनगर: 44,510 में 20,526
    • कुशेश्वरस्थान पूर्वी: 51,356 में 24,353
    • हनुमाननगर: 48,333 में 22,939
    • बहादुरपुर: 62,617 में 30,612
    • गौड़ा बौराम: 49,280 में 26,504
    • घनश्यामपुर: 35,733 में 19,523
    • किरतपुर: 28,517 में 15,900