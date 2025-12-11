Volleyball Tournament : वालीबाल में मिथिला विश्वविद्यालय ने अटल बिहारी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ को हराया
जागरण संवाददाता, दरभंगा । Darbhanga Latest News : पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय पुरुष वालीबाल प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 10 से 15 दिसंबर तक किया जा रहा है।
इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की पुरुष वालीबाल टीम ने गुरुवार को बेहतर प्रदर्शन करते हुए अटल बिहारी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ को पराजित कर दिया। 3-0 सेट से शानदार विजय प्राप्त की।
टीम में मिल्लत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मधुबनी के गुलशन कुमार, आरबीएस महाविद्यालय टेवाई के विश्वजीत कुमार राय, मिल्लत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मधुबनी के रोहन कुमार, आरबीएस महाविद्यालय टेवाई के आनंद राज, आरसीएस महाविद्यालय मंझौल के गोविंद कुमार, एपीएसएम महाविद्यालय बरौनी के हिमांशु कुमार, मिल्लत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मधुबनी के रोशन कुमार, मोनू कुमार, आरबीएस महाविद्यालय, टेवाई के अंकित कुमार, सुशांत कुमार, एपीएसएम महाविद्यालय बरौनी के बिट्टू कुमार, एसबीएसएस महाविद्यालय बेगूसराय के निहाल कुमार तथा एपीएसएम महाविद्यालय बरौनी के अमन कुमार ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया।
टोली प्रबंधक डा. नंदकिशोर पंडित ने बताया कि हमारे खिलाड़ी अनुशासन, निष्ठा और लगन के साथ खेल रहे हैं। टीम के मुख्य प्रशिक्षक दंगल कुमार सिंह, प्रशिक्षक शुभम कुमार तथा सहायक प्रशिक्षक संतोष कुमार द्वारा मैच रणनीति बनाई गई।
जीत पर कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहनीय बताते हुए आगामी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट सफलता की उम्मीद जताई। खेल पदाधिकारी अमृत कुमार झा ने टीम को शुभकामनाएं देते हुए आगामी मुकाबलों में इसी लय और आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करने की सलाह दी।
