प्रधानमंत्री मोदी पर बरसा मिथिला संस्कृति का स्नेह, दिखा परंपरा का शानदार संगम

जागरण संवाददाता, दरभंगा । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किसी औपचारिक समारोह से कहीं आगे बढ़कर था। यह संस्कृति, परंपरा और सम्मान का ऐसा संगम बना, जिसने पूरे माहौल को आत्मीयता से भर दिया। सांसद ने मखान माला, पाग, मिथिला पेंटिंग और अंगवस्त्रम के साथ जब पीएम मोदी का अभिनंदन किया, तो ऐसा लगा मानो पूरी मिथिला धरती अपने पारंपरिक स्नेह से उन्हें आलिंगन में भर रही हो। विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद गठबंधन के अन्य सांसदों के साथ संसद भवन कक्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर लोकसभा में भाजपा सचेतक डा. गोपालजी ठाकुर मखान माला, मिथिला पेंटिंग, पाग एवं अंगवस्त्रम से सम्मानित किया।

एक विज्ञप्ति में सांसद ने कहा कि मिथिला क्षेत्र में जिस तरह से आजादी के बाद विकास के नए आयाम स्थपित किए गए तथा मिथिला की सांस्कृतिक विरासत व पहचान को देश एवं वैश्विक मंच पर महिमा मंडित किया गया वह साढ़े आठ करोड़ मिथिलावासियों के लिए गौरव का विषय है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिथिला पेंटिंग भेंट करते राज्यसभा सदस्य डा. धर्मशीला गुप्ता। सांसद डा. धर्मशीला ने भेंट की मिथिला पेंटिंग एनडीए सांसदों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य डा. धर्मशीला गुप्ता ने प्रधानमंत्री को सम्मानस्वरूप मिथिला पेंटिंग और मखाना भेंट की।