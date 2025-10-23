Language
    Chhath puja 2025 : ‘ले अइनी सूप-दउरा...’ के सुरों संग झूम रहा बाजार

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:41 PM (IST)

    दरभंगा में छठ पूजा (Chhath Puja 2025) की तैयारी जोरों पर है। बाजार सज गए हैं और फल, कद्दू, सूप, दौरा जैसी सामग्री की बिक्री बढ़ गई है। सूप और दौरा की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन व्रतियों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। व्रतियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद पूजा में कोई कमी नहीं होगी, भले ही प्रसाद की मात्रा थोड़ी कम करनी पड़े।

    छठ पर्व में बिक्री के लिए रखे सूप और डाला। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। (Chhath Puja 2025) लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर बाजार सज चुका है। बाजारों में तरह तरह के फल दिखाई दे रहे है। छठ पूजा में फलों की बिक्री जोरो पर रहती है। ‘ले अइनी सूप-दउरा...’ जैसे गीत बाजार में गूंज रहे हैं। इसके अलावे नहाय खाय को लेकर कद्दू की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। कद्दू प्रति पीस 50 रुपये से 70 रुपये तक बिक रहा है। पूजा को लेकर बाजार में केला 50 से 70 रुपये हत्ता, नारियल 70 रुपये पीस, पानी सिंघाड़ा 120 से 140 रुपये किला, सेव 120 से 200 रुपये, संतरा 70 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है।

    छठ के मद्देनजर सूप की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। बाजार में एक सूप 100 से 150 रुपये की कीमत में बिक रहा है। सूप की उंची कीमत होने के बावजूद भी महंगाई पर आस्था भारी पड़ी और व्रतियों ने सूप की खरीदारी कर रही है। वहीं दौरा भी 250 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पीस की दर से बाजार में उपलब्ध है। इधर पीतल से बने सूप की मांग भी देखी गई। कई लोग बर्तन दुकान से पीतल के सूप खरीदते नजर आए।

    पूजन सामग्री की कीमत

    गूगल- 1200 से 1800, सिंदूर-300 से 400, धूना-400 से 600,कपूर-1200 से 2000,हवन सामग्री-120 से 160,चैली हुमाद-100 से 120, पूजा वाला घी 500 से 800, जौ-50 से 70, सुपारी- 800 से 1000, बना हुआ धूप-150 से 200,पंचमेवा-500 -550, तिल का तेल-160-200 रुपये प्रति लीटर, रुई बत्ती-20-30 रुपये प्रति पैकेट।

    कहती हैं छठ व्रती

    छठ पूजा छठ पूजा करने वाली व्रती तारालाही की मंजू देवी, मनतरीया देवी,पानो देवी , विमला देवी ने कहा कि छठ पूजा का एक विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि पूजन सामग्री और अन्य सामान का दाम पिछले वर्षो की तुलना में बढ़ा है। लेकिन पूजा में किसी चीज की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि महंगाई होने के कारण प्रसाद की मात्रा थोड़ी कम कर दी जाएगी। बाकी सभी कार्य पूरे उत्साह के साथ किया जाएगा।