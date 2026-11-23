जागरण संवाददाता, दरभंगा। Mithila Makhana Superfood Growth: विदेश में मखाना की मांग बढ़ने के साथ ही इस खेती के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है।

बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के दम पर दरभंगा व आसपास के क्षेत्रों से दुबई, कनाडा, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका तक मखाना भेजा जा रहा है। वैश्विक बाजार में मिल रही पहचान ने किसानों को पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर मखाना की खेती व प्रसंस्करण अपनाने के लिए प्रेरित किया है।

नए उत्पाद और उद्यमिता बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड, दरभंगा से जुड़े उद्यमी ऋषिकेश कश्यप ने बताया कि पहले खुला मखाना कम दाम में बेचना पड़ता था। अब मखाना के 26 व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें रोस्टेड, पेरी-पेरी, पुदीना, चीज मखाना, कुकीज और लड्डू शामिल हैं। गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के जरिए विदेशों में सप्लाई होने से मुनाफा तीन गुना तक बढ़ा है। किसानों व महिलाओं की भागीदारी बिरौल के नेउरी गांव के महादेव सहनी ने पारंपरिक खेती छोड़कर पांच एकड़ में मखाना की खेती शुरू की। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर अपना ब्रांड चलाने वाले महादेव सालाना 25 से 30 लाख रुपये का टर्नओवर कर रहे हैं।

वहीं मधुबनी की पूजा कुमारी ने महिला किसान समूह बनाकर पैकेजिंग यूनिट शुरू की, जिससे जुड़ी 60 महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर दिल्ली के बड़े माल तक उत्पाद भेज रही हैं। उन्नत किस्में और मशीनरी राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के विज्ञानी डॉ. एनके सिंह ने बताया कि स्वर्ण वैदही जैसी नई उन्नत किस्मों पर काम चल रहा है। इन्हें गहरे तालाबों के बजाय सामान्य खेतों में एक से दो फीट पानी में भी उगाया जा सकता है और ये सामान्य किस्मों से 30 प्रतिशत अधिक पैदावार देती हैं।