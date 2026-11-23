जागरण संवाददाता, मधुबनी। बिहार के मखाना की खुशबू और इसकी खेती की तकनीक अब दूसरे राज्यों के खेतों तक पहुंच रही है। बिहार में विकसित उन्नत मखाना प्रजाति 'स्वर्ण वैदेही' के बीज अब वाराणसी की धरती पर भी लहलहाएंगे।

झंझारपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 450 किलो उन्नत मखाना बीज भेजे हैं। इससे वहां के किसानों को मखाना की आधुनिक खेती सीखने और उत्पादन व गुणवत्ता बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

वाराणसी भेजे गए 450 किलो स्वर्ण वैदेही बीज डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (आरआरएस), झंझारपुर की ओर से मखाना विकास योजना 2026-27 के तहत यह पहल की गई है। केंद्र के तकनीकी पदाधिकारी एवं सूचना पदाधिकारी आशीष राय ने बताया कि वाराणसी भेजे गए सभी 450 किलोग्राम बीज उन्नत प्रजाति स्वर्ण वैदेही के हैं। इन्हें जिला उद्यान पदाधिकारी, वाराणसी को उपलब्ध कराया गया है। खेतों में होगा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन इन बीजों के जरिए वाराणसी जिले में अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके तहत किसानों को खेतों में ही उन्नत प्रजाति की खेती, वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक, फसल प्रबंधन और गुणवत्तायुक्त बीज के उपयोग की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी। किसान नई तकनीकों को अपनाकर मखाना की खेती को अधिक प्रभावी और लाभकारी बना सकेंगे।

उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर इस पहल का उद्देश्य मखाना की परंपरागत खेती को आधुनिक एवं व्यावसायिक स्वरूप देना है। उन्नत बीज और वैज्ञानिक तकनीक के इस्तेमाल से उत्पादन व गुणवत्ता में सुधार होने के साथ किसानों की आय बढ़ने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। साथ ही कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरे क्षेत्रों में मखाना की खेती का विस्तार हो सकेगा।