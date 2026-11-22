जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani Fish Farmers Cooperative Society: छोटे और सीमांत मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ने की तैयारी की जा रही है।

बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य मत्स्य पालकों को संगठित कर मछली पालन को लाभकारी व्यवसाय बनाना है। विजन 2030 के तहत उन्हें मछली का बीज, चारा, प्रशिक्षण, सरकारी अनुदान, बैंक ऋण और बाजार की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

बिचौलियों से मिलेगी राहत जिले में तालाब, पोखर और जलाशयों की पर्याप्त उपलब्धता है तथा झंझारपुर, जयनगर, पंडौल, बेनीपट्टी, बाबूबरही, राजनगर, लदनियां, हरलाखी और मधवापुर सहित कई प्रखंडों में मछली पालन होता है। इसके बावजूद छोटे मत्स्य पालकों को संसाधनों की कमी और बाजार में बिचौलियों की भूमिका से उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कोऑपरेटिव से जुड़ने के बाद सामूहिक रूप से बीज, चारा और दवा खरीदने से उत्पादन लागत कम होगी तथा समितियों के जरिए सामूहिक बिक्री और बाजार तक सीधी पहुंच से आमदनी बढ़ने की उम्मीद है।

तालाबों का होगा उपयोग जिले में कई सरकारी और निजी तालाब एवं पोखर उचित देखरेख के अभाव में अनुपयोगी पड़े हैं। ऐसे जलस्रोतों को चिह्नित कर मत्स्य पालन से जोड़ने की योजना है, जिससे जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को भी मत्स्य पालन से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।