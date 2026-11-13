कैश, गोल्ड और दिल्ली में फ्लैट...जमीन विवाद के बीच चर्चा में आई BJP MLA मैथिली ठाकुर की संपत्ति

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। Maithili Thakur Assets Affidavit 2025: सत्ताधारी दल भाजपा की अलीनगर सीट से विधायक और चर्चित लोकगायिका मैथिली ठाकुर इन दिनों एक जमीन विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं।

इस विवाद में उन पर और उनके पिता रमेश ठाकुर पर सरकारी रास्ते व निजी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। इसी चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर लोग उनकी कुल संपत्ति और नेटवर्थ को लेकर भी खूब पूछताछ कर रहे हैं।

हालांकि, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी चल-अचल संपत्ति, कैश, गोल्ड, फ्लैट और वाहनों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया था। कुल संपत्ति 3.82 करोड़ के पार चुनाव आयोग को सौंपे गए आधिकारिक हलफनामे और दस्तावेजों के अनुसार, विधायक मैथिली ठाकुर कुल 3 करोड़ 82 लाख 33 हजार 255 रुपये (लगभग 3.82 करोड़) की संपत्ति की मालकिन हैं। हलफनामे के मुताबिक, नामांकन के समय उनके पास 1.80 लाख रुपये नकद मौजूद थे। उनकी कुल चल संपत्ति (Movable Assets) करीब 2.32 करोड़ रुपये दर्ज की गई है, जिसमें बैंक खातों में जमा राशि और विभिन्न निवेश शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास लगभग 408 से 409 ग्राम सोना भी है, जिसकी कीमत करीब 52 लाख रुपये आंकी गई है।

दिल्ली के द्वारका में फ्लैट अचल संपत्ति (Immovable Assets) की बात करें तो मैथिली ठाकुर के नाम पर कुल 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज है। उन्होंने वर्ष 2022 में करीब 47 लाख रुपये की लागत से एक संपत्ति खरीदी थी, जिसका बाजार मूल्य अब बढ़ चुका है।