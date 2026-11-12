BJP MLA मैथिली ठाकुर के पिता ने रास्ते पर कराया था निर्माण, जांच के बाद डिवाइडर और ईंट हटाने का निर्देश

संवाद सहयोगी, तारडीह (दरभंगा)। Pokharbhinda Tardeih Inquiry: अलीनगर की भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर से जुड़े पोखरभिंडा जमीन विवाद में गुरुवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

ग्रामीणों की गंभीर शिकायतों के बाद सदर डीसीएलआर (वन) अजय कुमार और प्रभारी अंचलाधिकारी आलोक कुमार दल-बल के साथ गांव पहुंचे और विवादित स्थल की मापी कराई।

जांच के दौरान सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण की बात सही पाई गई, जिसके बाद सड़क पर बिछाई गई फ्लाई ऐश ईंट और दोनों तरफ लगाए गए पत्थर के डिवाइडर को तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया। प्रशासन के निर्देश के तुरंत बाद मजदूरों ने मौके से डिवाइडर को हटाना शुरू कर दिया।

तीन आवेदनों पर हुई जांच प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे मामले में अब तक कुल तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें एक आवेदन सरकारी सड़क के अतिक्रमण से जुड़ा है, जबकि दो मामले निजी जमीनों के विवाद से संबंधित हैं।

सरकारी रास्ते की मापी पूरी होने के बाद वहां किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई है। हालांकि, निजी जमीनों पर कब्जे के आरोपों को लेकर मौके पर फिलहाल कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके लिए संबंधित रैयतों को उचित मंच पर दस्तावेज पेश करने को कहा गया है।