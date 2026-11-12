पिता पर जमीन कब्जे के आरोप के बाद सामने आईं बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर, भू माफिया शब्द पर जताई पीड़ा

डिजिटल डेस्क, दरभंगा/पटना। Maithili Thakur MLA Alinagar: परिवार विशेषकर अपने पिता पर सरकारी और निजी जमीन पर कब्जे के गंभीर आरोपों के बीच अलीनगर सीट से भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

मामले की निष्पक्ष जांच हो

उन्होंने एएनआई से एक साक्षात्कार के दौरान सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें आधारहीन बताया है। विधायक ने कहा कि इस तरह के गंभीर और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाना बेहद दुखद है, और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

आरोपों को बताया निराधार विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर इन पोस्टों को देखा है। उन्होंने कहा कि भू-माफिया, जमीन हथियाना और गरीबों का हक छीनने जैसे बड़े शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो पूरी तरह निराधार हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि इससे जुड़ा कोई भी विवाद है, तो इसकी विधिवत जांच स्थानीय अंचल अधिकारी से कराई जानी चाहिए और जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका दस्तावेजी आधार साबित किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने लगाए हैं गंभीर आरोप बिहार के दरभंगा जिले के तारडीह प्रखंड की पोखरभिंडा पंचायत में अतिक्रमण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने अलीनगर विधायक के पिता रमेश ठाकुर पर सरकारी जमीन, सड़क और निजी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है।

इस संबंध में ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से अंचल अधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) तक शिकायत भेजकर न्याय की गुहार लगाई गई है। रास्ता और जमीन बंद करने का विवाद ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम देवता तिवारी बाबा स्थान के समीप सामूहिक श्राद्धस्थल और शशिनाथ मिश्रा चौक से वाटरवेज तक जाने वाली मुख्य सड़क के हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया गया है।

इससे खेतों तक जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिससे किसानों को खेती-बारी में भारी परेशानी हो रही है। इसके अलावा गगन कुमार मिश्रा और रामउदार मिश्र समेत कई अन्य स्थानीय लोगों ने भी उनकी निजी जमीन और धूरों पर जबरन कब्जा करने या मुआवजा न मिलने की शिकायत की है।