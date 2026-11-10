दरभंगा में MLA मैथिली ठाकुर के पिता पर सरकारी और निजी जमीन कब्जाने का आरोप, ग्रामीणों ने CMO तक भेजी शिकायत

संवाद सहयोगी, तारडीह (दरभंगा)। बिहार में दरभंगा जिले के तारडीह प्रखंड की पोखरभिंडा पंचायत में अतिक्रमण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर पर सरकारी जमीन, सड़क और निजी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है।

इस संबंध में ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से अंचल अधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, सीएमओ कार्यालय तक भी शिकायत भेजकर न्याय की गुहार लगाई गई है। ग्रामीणों ने सहयोग पोर्टल पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम देवता तिवारी बाबा स्थान के समीप सामूहिक श्राद्धस्थल की जमीन तथा शशिनाथ मिश्रा चौक से वाटरवेज तक जाने वाली सड़क के हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है। यह सड़क मुख्य सड़क से जुड़ती है और ग्रामीणों के खेतों तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर निर्माण कार्य करा दिए जाने से आवागमन बाधित हो गया है। इससे खेती-बारी और घरेलू कार्यों में परेशानी हो रही है।

करीब तीन कट्ठा निजी जमीन के 14 धूर पर जबरन कब्जा गांव के गगन कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि उनकी करीब तीन कट्ठा निजी जमीन के 14 धूर पर जबरन कब्जा कर बाउंड्रीवाल बना दी गई है। इससे बाग-बगीचे तक जाने का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है।

वहीं, रामउदार मिश्र ने अपनी 15 धूर जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जमीन के बदले दूसरी जमीन देने की बात हुई थी, लेकिन न तो जमीन बदली गई और न ही उसका मूल्य दिया गया।

ग्रामीणों ने तालाब से निकलने वाले नाले को भरकर वहां जमीन की रखवाली करने वाले व्यक्ति के लिए घर बनाने तथा शेष जमीन पर सड़क बना लेने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि तिवारी बाबा स्थान और सामूहिक श्राद्धस्थल की जमीन को लेकर भी ग्रामीणों पर दबाव बनाया जा रहा है।

गांव की बाबू दाय देवी ने बताया कि उनके बच्चे बाहर रहते हैं। आरोप है कि उनकी जमीन के बगल में मिट्टी कटाई कर दी गई है, जिससे उनकी जमीन का करीब दो से तीन गज हिस्सा कटकर गिरने के कगार पर है। उसमें पेड़ के साथ सरकारी ट्रांसफार्मर भी लगा है।