    Maithili Thakur: मिथिला से पहली बार किसी कलाकार को मिला चुनाव लड़ने का मौका, समझिए समीकरण

    By Prince Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:19 PM (IST)

    लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भाजपा के टिकट पर अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। वह पहली कलाकार हैं जो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। महिलाओं में उनकी लोकप्रियता अधिक है। मिथिला में पहली बार कोई राष्ट्रीय कलाकार घर-घर जाकर वोट मांगेगा। भाजपा ने उन्हें क्षेत्र के समीकरण को देखते हुए मैदान में उतारा है। इंटरनेट मीडिया पर उनके खिलाफ विरोध चल रहा है।

    मैथिली ठाकुर।

    प्रिंस कुमार जागरण, दरभंगा। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने शुक्रवार को अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सिंबल पर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। यह पहला अवसर है कि पुराने बहेड़ा और नवसृजित अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से किसी कलाकार ने चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनके लोकगीत घर-घर में सुने जाते हैं, विशेष रूप से महिलाएं उनके मैथिली गीतों की फैन हैं।

    यही कारण था कि नामांकन पत्र भरने के समय जुटी भीड़ में महिलाओं की संख्या अन्य प्रत्याशियों की तुलना में अधिक थी। लेकिन यह सौभाग्य केवल अलीनगर को नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि संपूर्ण मिथिला में पहला अवसर होगा, जब कोई राष्ट्रीय स्तर का कलाकार घर-घर जाकर लोगों से अपने लिए वोट मांगेगा।

    भले ही उनके विरोधी लोकल और बाहरी का नारा क्यों नहीं लगा रहे हों, लेकिन मैथिली ठाकुर की तो अपनी अलग पहचान है। इसी पहचान को परख कर भाजपा ने उन्हें अलीनगर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। क्षेत्र के समीकरण को देखते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उनके नामांकन में पहुंचे थे।

    पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं में टिकट नहीं मिलने को लेकर मायूसी और नाराजगी दोनों थी, लेकिन नामांकन समय आते आते सबकुछ शांत हो गया। मैथिली के विरोध में नामांकन करने का दंभ भरने वाले भी अंतिम दिन उनके साथ ही नजर आए। रह गए विरोधी तो उनके बाहरी बाहरी चिल्लाने का असर मतदाताओं पर कितना पड़ेगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

    मैथिली के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर चल रही कैंपेनिंग

    मैथिली ठाकुर को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा से टिकट मिलने की खबर से ही इंटरनेट मीडिया पर विरोध में कैंपेनिंग चलने लगी थी। स्थानीय स्तर पर विरोध के स्वर तेज होने के बाद दरभंगा के अलीनगर विधानसभा से उनका टिकट कन्फर्म हो गया। इसके बाद भी विरोध के स्वर नहीं रुक रहे हैं। हालांकि यह विरोध जमीन पर कितना देखने को मिलेगा, यह तो समय ही बताएगा।

