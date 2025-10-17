Maithili Thakur: मिथिला से पहली बार किसी कलाकार को मिला चुनाव लड़ने का मौका, समझिए समीकरण

प्रिंस कुमार जागरण, दरभंगा। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने शुक्रवार को अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सिंबल पर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। यह पहला अवसर है कि पुराने बहेड़ा और नवसृजित अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से किसी कलाकार ने चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उनके लोकगीत घर-घर में सुने जाते हैं, विशेष रूप से महिलाएं उनके मैथिली गीतों की फैन हैं।

यही कारण था कि नामांकन पत्र भरने के समय जुटी भीड़ में महिलाओं की संख्या अन्य प्रत्याशियों की तुलना में अधिक थी। लेकिन यह सौभाग्य केवल अलीनगर को नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि संपूर्ण मिथिला में पहला अवसर होगा, जब कोई राष्ट्रीय स्तर का कलाकार घर-घर जाकर लोगों से अपने लिए वोट मांगेगा।

भले ही उनके विरोधी लोकल और बाहरी का नारा क्यों नहीं लगा रहे हों, लेकिन मैथिली ठाकुर की तो अपनी अलग पहचान है। इसी पहचान को परख कर भाजपा ने उन्हें अलीनगर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। क्षेत्र के समीकरण को देखते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उनके नामांकन में पहुंचे थे।

पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं में टिकट नहीं मिलने को लेकर मायूसी और नाराजगी दोनों थी, लेकिन नामांकन समय आते आते सबकुछ शांत हो गया। मैथिली के विरोध में नामांकन करने का दंभ भरने वाले भी अंतिम दिन उनके साथ ही नजर आए। रह गए विरोधी तो उनके बाहरी बाहरी चिल्लाने का असर मतदाताओं पर कितना पड़ेगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा।