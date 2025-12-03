Darbhanga : हाई वोल्टेज विद्युत तार के संपर्क में आने से यूपी का मशीन आपरेटर झुलसा

Language
    By Dharmendra SinghEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:27 PM (IST)

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । दरभंगा शहर के दोनार चौक पर आरओबी निर्माण के दौरान बुधवार की दोपहर करीब तीन बजे हाई वोल्टेज विद्युत तार के संपर्क में आने से टीएमआर मशीन का आपरेटर झुलस गया। उसकी पहचान यूपी के हरदोई जिला के हरदोई निवासी सत्येंद्र सिंह के पुत्र अमन सिंह (27) के रूप में हुई है।

    गंभीर हालत में उसे डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के दौरान अफरातफरी मचने से चार अन्य मजदूर भी चोटिल हुए हैं, जिनका उपचार निजी अस्पताल में कराया गया है। घटना के बाद आरओबी का निर्माण कार्य बंद हो गया है।

    इमरजेंसी में मौजूद अमन के साला हिमांशु सिंह ने बताया कि वह करीब 15 दिनों से दोनार चौक पर टीएमआर मशीन आपरेटर के रूप में कार्यरत थे। हिमांशु स्वयं भी उसी कंपनी में हेल्पर के रूप में काम कर रहा है।

    जानकारी के अनुसार, हादसे में चार अन्य मजदूर भी आंशिक रूप से घायल हुए हैं। उनका इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। बताया गया कि अमन को भी पहले निजी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज से इन्कार कर दिया गया, जिसके बाद उसे डीएमसीएच इमरजेंसी लाया गया।

    चिकित्सक के अनुसार उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उसे बचाने के लिए हरसंभव प्रयास जारी है। इमरजेंसी में कंपनी से जुड़े कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन उन्होंने विस्तृत जानकारी देने से परहेज किया और जल्दबाजी में वहां से निकल गए।