Bihar Crime: जमीन विवाद में 20 वर्षीय युवक की हत्या, एल्यूमिनियम शीट से ढका मिला शव
Bihar Crime News: बिहार के दरभंगा जिले में जमीन विवाद में एक 20 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। युवक का शव एल्यूमिनियम शीट से ढका हुआ मिला था। पुलिस मा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दरभंगा। मब्बी थाना क्षेत्र के मौलागंज मोहल्ला में शनिवार की देर रात तेज आवाज बाजा के संचालक की हत्या कर शव को घर से करीब पांच मीटर की दूरी पर एल्यूमिनियम शीट से ढक दिया गया।
रविवार की सुबह आस पड़ोस के लोग मवेशियों के गोबर को फेंकने निकले, तो एल्यूमिनियम शीट के पास खून के धब्बे देखकर शोरगुल किया। लोग पहुंचे और एल्यूमिनियमशीट को हटाकर देखा, तो मनोज महतो के पुत्र साजन कुमार (20) को शव पड़ा था। उसके सिर पर भारी सामान से प्रहार किया गया था और चेहरे पर कटे का निशान पाया गया।
सूचना पर पहुंची मब्बी थाने की पुलिस एवं एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुट गई है। स्वजन के अनुसार, कुछ माह पहले मौलागंज चौक पर पट्टीदार के रामशीष महतो से भूमि विवाद हुआ था। इसको लेकर साजन की हत्या कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, साजन रात में खाना खाकर घर से करीब 10 मीटर की दूरी पर स्थित बथान पर सोने के लिए चला गया। बथान पर ही वह अपने बाजा का सामान रखकर उसका संचालन करता था। पांच भाइयों में सबसे छोटा साजन अविवाहित था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
