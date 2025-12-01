Darbhanga News : कुशेश्वरस्थान बाजार बना अतिक्रमण का अड्डा, हर दिन का जाम कौन सुलझाएगा?

संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान दरभंगा । कुशेश्वरस्थान बाजार इन दिनों अतिक्रमण से पूरी तरह कराह रहा है। बाजार की सड़क और नाला के दोनों तरफ अतिक्रमणकारियों का कब्जा इस कदर बढ़ गया है कि आम लोगों का आवागमन दुष्कर हो गया है।

सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण होने से बाजार में वाहन प्रवेश करते ही रेंगने लगते हैं और देखते ही देखते जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है।कभी-कभार जब प्रशासन अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाता भी है, तो सुबह हटाए गए अतिक्रमण शाम तक दोबारा अपनी जगह पर लौट आते हैं।

वर्षों से यही खेल चलता आ रहा है, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है। बाजार का बस स्टैंड, सब्जी मंडी, किराना एवं सूतापट्टी मार्केट, दुर्गा मंदिर, थाना और हास्पिटल रोड समेत लगभग पूरा क्षेत्र अतिक्रमण की चपेट में है। स्थायी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सड़क और नाला पर दुकान सजा देते हैं।

सकरी गलियों में तब्दील हो चुकी हैं सड़कें सब्जी, फल, रेडीमेड गारमेंट सहित अन्य सामान बेचने वाले ठेला, चौकी, टेबल और प्लास्टिक बिछाकर सड़कों को संकरी गलियों में तब्दील कर चुके हैं। अतिक्रमण के कारण किराना, सब्जी और सूतापट्टी रोड की चौड़ाई 12-20 फीट से सिमटकर सिर्फ तीन-चार फीट रह गई है।

वहीं बस एवं टेंपो स्टैंड, मछहट्टा, हास्पिटल रोड और बाजार के मुख्य द्वार से थाना तक की सड़क महज सात-आठ फीट चौड़ी बची है। ऐसे में बाजार के भीतर बाइक और पैदल चलने वालों का एक साथ निकलना भी मुश्किल हो गया है। मुख्य द्वार से थाना और हास्पिटल तक एक साथ विपरीत दिशा से चार चक्का वाहनों के आने पर घंटों जाम लग जाता है।