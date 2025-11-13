Kusheshwar Asthan Vidhan Sabha Chunav Result: कुशेश्वरस्थान सीट पर NDA का रहा है दबदबा, इस बार कौन मारेगा बाजी?

ड‍िजिटल डेस्‍क, कुशेश्वरस्थान। Kusheshwar asthan Vidhan Sabha Chunav Result 2025: कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट, दरभंगा जिले के अंतर्गत आती है। इस सीट पर पहले चरण में यानी 06 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी।

कुश्वेश्वरस्थान सीट पर आम जनता प्रगति पार्टी से दुखी राम रसिया और मजदूर एकता पार्टी से सत्यनारायण पासवान मैदान में उतरे हैं।

इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हुई। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69% मतदान हुआ। वहीं, दूसरे चरण में करीब 68.52% र‍िकॉर्ड मतदान हुआ।