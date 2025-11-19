Darbhanga news : कुंवर सिंह कालेज का डबल धमाका, पुरुष-महिला दोनों में चैंपियन

जागरण संवाददाता, दरभंगा। महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहेरियासराय में चल रहे अंतर महाविद्यालय बास्केटबाल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बुधवार को प्रधानाचार्य डा. मो. रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पुरुष-महिला वर्ग में कुंवर सिंह महाविद्यालय पुरुष वर्ग में 22-07 से जबकि महिला वर्ग में 14-04 से चैंपियन बना। सभी आगत अतिथियों ने विजेता टीम को चैंपियनशिप ट्राफी व उप-विजेता टीम को रनर-अप ट्राफी देकर सम्मानित किया। बतौर मुख्य अतिथि स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल दरभंगा के संस्थापक डा. अशोक कुमार सिंह ने कहा कि खेल का सिर्फ पड़ाव जीत-हार ही नहीं है शरीर के स्वास्थ्य के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता, अनुशासन व सामुदायिक बेहतर समन्वय बनाने की क्षमता में वृद्धि होती है।

भारत सरकार और बिहार सरकार बिहार में विविध खेलों को आगे बढ़ाने का लगातार साहसिक प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि महाविद्यालय में आज सभी खेलों का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी के विकसित भारत @ 2047 के सपनों को साकार करने में कुलपति प्रो. चौधरी का प्रयास अहम है।

बतौर विशिष्ट अतिथि सामाजिक चिंतक सह दरभंगा के यूथ आइकान मो. शाकिब नजमी ने कहा कि कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में मिथिला विश्वविद्यालय नित्य नये आयाम रच रहा है। हमने विभिन्न महाविद्यालयों का दौरा किया है उसी क्रम में आज महारानी कल्याणी महाविद्यालय आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

महाविद्यालय में शैक्षणिक माहौल के साथ-साथ विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बतौर स्कोरर खेल पदाधिकारी डा. सुरेश चंद्र, मंच संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम पदाधिकारी डा. रीता कुमारी और हिंदी व मैथिली में इतिहास विभागाध्यक्ष डा. रंजीत कुमार व भोजपुरी में समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डा. पंकज कुमार सक्रिय थे। इस दौरान महाविद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मी व दर्जनों की संख्या में दर्शक व जिला कांग्रेस कमेटी के मो. शादाब अख्तर उपस्थित थे।