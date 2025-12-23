Language
    Darbhanga crime : छापेमारी की भनक कैसे लगी? दुष्कर्म का आरोपित कथावाचक दरभंगा से फरार

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:24 PM (IST)

    Bihar crime News : दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र में कथावाचक श्रवण दासजी महाराज पर दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है और कोर् ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । लहेरियासराय थाना क्षेत्र के कथावाचक श्रवण दासजी महाराज पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है। पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है।

    इधर महिला थाने की पुलिस ने कथावाचक श्रवण दासजी महाराज की गिरफ्तारी करने के लिए उनके लक्ष्मी सागर स्थित आवास पर छापेमारी की। लेकिन पुलिस के आने की भनक लगते ही कथावाचक मौके से फरार हो गया।

    इधर हाईप्रोफाइल मामला होने को लेकर पुलिस अलर्ट है। पुलिस कथावाचक के इतिहास को भी खंगाल रही है। महिला थानाध्यक्ष मनीषा कुमारी इस मामले का अनुसंधान खुद कर रही हैं। जानकारी के अनुसार, कथावाचक वर्ष 2024 से ही पीड़िता के घर के बगल के किराए पर कमरा लेकर रहता था।

    महिला थाने की पुलिस कथावाचक के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पीड़िता महिला थाने में तीन दिसंबर को ही आवेदन दी थी। थानाध्यक्ष के छुट्टी पर होने की वजह से प्रभारी थानाध्यक्ष कुमारी मधुबाला ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की।

    इधर थानाध्यक्ष मनीषा कुमारी के अवकाश से लौटने पर 19 दिसंबर को किशोरी की मां के द्वारा दिए आवेदन पर उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की गई। इस बीच कथावाचक मौका मिलते ही फरार हो गया।

    महिला थाने की पुलिस किशोरी व कथावाचक के साथ इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित शादी की वीडियो की जांच में जुट गई है। थानाध्यक्ष मनीषा कुमारी ने बताया कि कथावाचक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

    मारपीट व लूटपाट में 10 के विरुद्ध प्राथमिकी कराई

    कमतौल । माधोपट्टी निवासी अजय चौपाल ने मारपीट कर जख्मी एवं लूटपाट करने की प्राथमिकी गांव के ही 10 लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई है। प्राथमिकी में हालखोरी दास, उड़िया देवी, ढोलू दास, चंदन दास, कारी दास, मंजू देवी, सुरजीत दास, अजीत दास आदि को आरोपित किया है।

    आरोप लगाया है कि 18 दिसंबर को दिन में मर्चोरिया गाछी में ढोलू दास ने उनके 10 वर्षीय पुत्र को गांजा खरीद कर लाने का हुकुम दिया, जिसका इंकार करते ही उसकी पिटाई करते हुए जान से मारने का प्रयास कर ही रहा था। मौका देख कर वह भाग कर घर आ गया।

    आपबीती अपनी माता गीता देवी को सुनाई। इस घटना को लेकर उसने सामाजिक पंचायत का हवाला देते हुए फिलहाल मामला टाला एवं घर में ही नाश्ता कर रहा था। इस बीच आरोपितों ने लाठी, डंडा, लोहे के राड, बरछी आदि के साथ हमला कर उनका सिर फोड़ डाला एवं दाहिना हाथ तोड़ते हुए बुरी तरह जख्मी कर दिया।

    घर में घुस कर एक बैग उठा लिया जिसमें 32,700 रुपये नकद सहित 10 ग्राम सोने का चेन, पांच ग्राम सोने की अंगूठी एवं 20 तोला चांदी का पाजेब रखा था। उसका उपचार जाले रेफरल अस्पताल एवं डीएमसीएच में किया गया। मामले की तहकीकात अवर निरीक्षक अभिलाषा कुमारी कर रही हैं।