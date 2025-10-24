Language
    Darbhanga News : शटर तोड़कर नकदी और आभूषण की चोरी, फुटेज तलाश रही पुलिस

    By Sadare Alam Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:41 PM (IST)

    दरभंगा में एक दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने नकदी और आभूषण चुरा लिए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

    चोरों ने दुकान का शटर किया क्षतिग्रस्त। जागरण

    संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा) । सिमरी थाना क्षेत्र के गोविंदपुर बस्तवाड़ा रोड स्थित खान मार्केट कॉम्प्लेक्स में गुरुवार की रात आभूषण व कपड़ा दुकान के शटर को तोड़कर दो लाख नकद सहित छह लाख के आभूषण एवं कपड़े की चोरी कर ली गई। सीसी कैमरे के सीडीआर में कैद फुटेज को खंगालने के बाद अज्ञात पांच बदमाशों को दुकान में घुसते देखा गया है जिसमें कुछ के हाथ में कट्टा हथियार नजर आ रहा है। जांच में जुटी श्वान दस्ता टीम को दुकान के पिछले भाग में सुनसान स्थल से आभूषण के खाली डिब्बे मिले हैं।

    एफएसएल व टेक्निकल टीम शटर व दुकान के अंदर भाग का फिंगर प्रिंट का नमूना एकत्रित किया है। प्रतिष्ठान संचालक भरवाड़ा नगर पंचायत निवासी विक्रम कुमार ठाकुर ने अंकित प्राथमिकी में कहा है कि बस्तवाड़ा रोड के बंधन बैंक परिसर में बर्तन, सोना चांदी व इलेक्ट्रानिक की दुकान है। 23 अक्टूबर की रात अज्ञात चोरों ने ठाकुर ज्वेलर्स से एक लाख 76 हजार रुपये नकद, पायल 10 जोड़ा, चांदी का सिक्का 69 पीस, चेन पांच पीस, हथशंकर एक जोड़ा, पाजेब एक जोड़ा, सोना 10 ग्राम, नाक का बेसर 29 पीस, अंगूठी एक पीस, बजाज के आयरन पांच पीस, पंखा पांच पीस, बाल्टी सेट बर्तन चार पीस, घड़ी 10 पीस चोरी कर ली गई है। जिसका बाजार मूल्य लगभग 3,70,000 रुपये है।

    तीन पीस आधार कार्ड, बैंक एटीएम कार्ड गायब कर दिया है। मार्केट कॉम्प्लेक्स में जिला परिषद सदस्य दिलीप यादव के वेलकम वस्त्रालय से 13,200 रुपये, कैमरा का हार्ड डिस्क, वाईफाई, करीब 20 हजार के 20 पीस जिंस पैंट व शर्ट की चोरी हुई है। मार्केट कैंपस के पीछे वाले शटर को उठाकर बदमाशों ने दुकान में प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया है। दुकानदार ने बताया कि मुझे घटना की जानकारी बंधन बैंक के कैशियर विकेश कुमार के माध्यम से शुक्रवार की सुबह करीब 7:30 बजे मिली। इसके बाद पुलिस को सूचित किया। दुकान लगे सीसी कैमरा को देखने पर पता चला कि पांच से अधिक अज्ञात व्यक्ति दुकान में घुसे। कुछ व्यक्तियों के हाथ में कट्टा, बंदूक था। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर बताया कि चोरी मामले का शीघ्र पर्दाफाश कर लिया जाएगा। जांच में मोबाइल डंपिंग किया जा रहा है जिससे यह पता लग सके कि गुरुवार की रात को कौन-कौन लोग मौजूद थे। आसपास के सीसी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है।

    चोरी का पर्दाफाश न होने पर स्वर्णकार संघ करेगा विरोध प्रदर्शन

    सिंहवाड़ा। सिमरी थाना से महज कुछ दूरी पर गुरुवार की रात एक साथ आभूषण व कपड़े की दुकान में भीषण चोरी की घटना से व्यवसायियों में भय का माहौल है। शुक्रवार को स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष पप्पू ठाकुर ने बस्तवाड़ा रोड स्थित सोना चांदी प्रतिष्ठान पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली। संघ के उपाध्यक्ष उमेश इंजीनियर, शशि ठाकुर, प्रदीप ठाकुर, संजय ठाकुर, कैलाश ठाकुर, रंजीत साह, अजय ठाकुर, बिनोद ठाकुर, रवि ठाकुर ने घटनाक्रम की निंदा कर बदमाश की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने पर सराफा दुकान बंद कर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

    कहा कि 23 अक्टूबर को बदमाश अपने साथ हथियार लेकर दुकान के अंदर प्रवेश किया। यह दर्शाता है कि ये लोग पेशेवर अपराधी हैं। महज संयोग है कि प्रतिष्ठान संचालक दुकान के अंदर नहीं थे। नहीं तो ये बदमाश सामान के साथ जान-माल को क्षति पहुंचा सकते थे। जिला पार्षद दिलीप यादव ने कहा कि ठंड का मौसम आने को है, पुलिस सघन गश्त तेज कर व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान करे।